Detuvieron a un joven buscado por la Justicia de Santiago del Estero por abuso sexual

Un operativo de control vehicular realizado por efectivos de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia permitió detener en el departamento La Paz a un joven de 18 años que era requerido por la Justicia de la Provincia de Santiago del Estero por una causa vinculada a los supuestos delitos de amenazas y abuso sexual con acceso carnal.

El procedimiento tuvo lugar en el puesto caminero Las Salinas, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 60, donde los uniformados llevaban adelante tareas de control e identificación de vehículos y pasajeros que circulaban por la zona.

Durante el operativo, los efectivos interceptaron un colectivo de larga distancia que había partido desde la Provincia de Tucumán y tenía como destino final la Provincia de Río Negro. En el marco de las inspecciones habituales, los policías procedieron a identificar a los pasajeros y consultar sus datos en los sistemas correspondientes.

El control en el puesto caminero Las Salinas

El operativo fue desarrollado por numerarios de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, quienes se encontraban realizando controles preventivos sobre la Ruta Nacional N° 60, uno de los corredores viales utilizados por vehículos de transporte de pasajeros y particulares que atraviesan el departamento La Paz.

En ese contexto, los efectivos detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia proveniente de Tucumán. Mientras se efectuaban las tareas de rutina, se realizó la verificación de identidad de los pasajeros mediante el sistema Mi-MinSeg.

Fue entonces cuando los policías detectaron que uno de los ocupantes del micro registraba un requerimiento judicial vigente emitido por autoridades de la Provincia de Santiago del Estero.

De acuerdo con la información oficial, el pasajero identificado era un joven de 18 años oriundo de Santiago del Estero, quien estaba siendo requerido por la Justicia por el supuesto delito de amenazas y abuso sexual con acceso carnal Tras constatar la existencia del pedido judicial en el sistema Mi-MinSeg, los efectivos policiales avanzaron con el procedimiento correspondiente y concretaron la detención del sospechoso.

La situación fue inmediatamente informada a las autoridades judiciales competentes, mientras se daba intervención a la dependencia policial que correspondía por jurisdicción.

Traslado y alojamiento en Recreo

Luego de la detención, el joven fue trasladado hacia la Comisaría Departamental Recreo, dependencia que intervino por cuestiones jurisdiccionales y donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Según se informó, el procedimiento quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de la Sexta Circunscripción Judicial, que deberá continuar con las actuaciones correspondientes vinculadas al requerimiento emitido desde Santiago del Estero.

El operativo policial y la intervención judicial

El caso quedó formalmente a disposición de las autoridades judiciales competentes luego de que el sistema permitiera detectar el requerimiento vigente sobre el pasajero. La intervención policial se produjo sin que trascendieran incidentes durante el procedimiento desarrollado en el puesto caminero Las Salinas.

El operativo permitió identificar al sospechoso mientras viajaba en un colectivo que atravesaba territorio catamarqueño con destino al sur del país. Tras la confirmación del requerimiento judicial, los efectivos procedieron conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

De esta manera, el joven quedó alojado en la Comisaría Departamental Recreo mientras avanzan las actuaciones vinculadas a la causa judicial iniciada en la Provincia de Santiago del Estero por los presuntos delitos de amenazas y abuso sexual con acceso carnal.