Detuvieron a los padres del niño de un año y ocho meses hallado muerto en un canal de riego

La investigación por la muerte de Brandon Eliseo Rearte, el niño de un año y ocho meses que fue encontrado sin vida dentro de un canal de riego en Tucumán, sumó una nueva instancia luego de que la Justicia ordenara la detención de sus padres y de otros dos familiares. El expediente fue caratulado como muerte dudosa y, hasta el momento, no se establecieron las circunstancias concretas en las que se produjo el fallecimiento.

La disposición fue adoptada por la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción y alcanza a cuatro personas vinculadas familiarmente con el menor: su madre, de 20 años; su padre, de 24; una tía, de 28; y la pareja de esta última, de 43 años.

Las autoridades no precisaron cuáles fueron los motivos que llevaron a disponer las detenciones ni determinaron si alguno de los cuatro familiares tuvo responsabilidad en la muerte del niño. Todos permanecen aprehendidos mientras continúa la investigación y se aguarda una prueba considerada central para avanzar en el esclarecimiento del caso: el resultado de la autopsia.

La desaparición que activó un amplio operativo

Brandon había desaparecido durante la mañana del sábado, en la localidad de Marapa, departamento Juan Bautista Alberdi, en Tucumán. Cuando sus familiares advirtieron que el niño no se encontraba en el lugar, realizaron la denuncia y se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda.

En el procedimiento participaron efectivos de la Policía, bomberos, brigadas de rescate y vecinos, quienes se incorporaron a los rastrillajes desplegados en distintos sectores de la localidad.

La búsqueda se extendió durante varias horas y comprendió diferentes puntos de Marapa. Los equipos recorrieron caminos, sectores de vegetación y cursos de agua cercanos, mientras cientos de vecinos se sumaban al operativo con el objetivo de localizar al niño.

El despliegue permitió finalmente encontrar al menor cerca de las 13.40, durante uno de los rastrillajes. Su cuerpo estaba dentro de un canal de riego ubicado en terrenos pertenecientes a la Dirección de Recursos Hídricos, en inmediaciones del barrio Héroes de Malvinas. El sitio donde fue hallado se encontraba aproximadamente a cinco kilómetros de la vivienda en la que Brandon vivía junto a su familia.

El hallazgo del cuerpo y las primeras actuaciones

Tras el hallazgo, se desplegaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias de la muerte. En el lugar trabajaron efectivos de Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal, quienes realizaron las primeras actuaciones vinculadas con la investigación.

El médico policial que intervino recomendó la realización de una autopsia, procedimiento que será fundamental para establecer las causas del fallecimiento y aportar elementos que permitan reconstruir qué ocurrió antes de que el niño terminara dentro del canal.

La muerte de Brandon fue confirmada por Abraham Creche, secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Alberdi, quien brindó declaraciones a medios locales. A partir de ese momento, la causa quedó bajo investigación judicial y fue caratulada como muerte dudosa, una calificación que refleja que las circunstancias del fallecimiento todavía no fueron determinadas.

La hipótesis sobre el recorrido del niño

Entre las posibilidades que analiza la Justicia aparece una hipótesis vinculada con un posible accidente. De acuerdo con esa línea de investigación, Brandon podría haber caído en un canal situado en las inmediaciones del barrio San Cayetano.

La posibilidad que se encuentra bajo análisis contempla además que la corriente de agua podría haber desplazado el cuerpo hasta el sector donde finalmente fue encontrado, en inmediaciones del barrio Héroes de Malvinas. Sin embargo, esta hipótesis todavía debe ser corroborada por la investigación. Por ese motivo, las autoridades trabajan para establecer con precisión cómo se produjo la muerte y reconstruir las circunstancias que rodearon la desaparición del niño y su posterior hallazgo.

El recorrido entre el lugar donde eventualmente pudo haberse producido la caída y el punto donde fue localizado el cuerpo constituye uno de los aspectos que deberá ser esclarecido a partir de las distintas evidencias reunidas durante el procedimiento.

Cuatro familiares permanecen aprehendidos

En paralelo con las tareas destinadas a determinar qué ocurrió, la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción dispuso la aprehensión de cuatro familiares del menor.

La medida alcanza a:

La madre de Brandon , de 20 años.

, de 20 años. El padre del niño , de 24 años.

, de 24 años. Una tía , de 28 años.

, de 28 años. La pareja de la tía, de 43 años.

Por el momento, la Justicia no informó los motivos específicos de las detenciones ni estableció que alguno de los cuatro haya tenido participación o responsabilidad en la muerte del niño.

Mientras permanecen aprehendidos, la investigación continúa concentrada en determinar qué sucedió durante las horas en las que Brandon desapareció, cómo llegó hasta el canal de riego y cuáles fueron las causas concretas de su muerte.

El resultado de la autopsia será uno de los elementos centrales para orientar las próximas decisiones judiciales. Hasta tanto se conozcan esos resultados y se incorporen los demás elementos reunidos por Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal, la causa continúa caratulada como muerte dudosa.

La investigación deberá ahora reconstruir las últimas circunstancias conocidas del niño, establecer el recorrido que pudo haber realizado y determinar, con base en las pruebas, si la hipótesis de una caída y posterior desplazamiento por la corriente de agua puede ser confirmada o si será necesario avanzar sobre otras líneas de investigación. Mientras tanto, los cuatro familiares continúan aprehendidos por disposición de la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción.