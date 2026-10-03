Detuvieron a una pareja por robar en un negocio de Catamarca

En la tarde de hoy, precisamente a las 15:40, la tranquilidad de la zona norte se vio interrumpida cuando personal de la Subcomisaría Quebrada de Moreira acudió de urgencia a una solicitud de intervención. Los efectivos policiales se desplazaron hasta la avenida Los Terebintos, ubicándose de manera precisa en el tramo comprendido entre las calles República Dominicana y Santo Domingo.

Una vez en el lugar del hecho, el personal uniformado se entrevistó con una mujer de 40 años de edad. Durante la entrevista inicial, la damnificada relató los momentos de tensión vividos instantes antes, cuando una pareja ingresó a su establecimiento comercial con aparentes fines de compra, para luego sustraer una bebida y darse a la fuga de manera imprevista, dejando a la comerciante en una situación de indefensión que motivó el inmediato pedido de auxilio a las autoridades de seguridad.

El operativo cerrojo y la aprehensión de los sospechosos

Con los datos filiatorios y la descripción aportada por la víctima sobre los presuntos autores, los uniformados desplegó un rápido operativo de búsqueda por las inmediaciones del sector comercial afectado. La coordinación y la velocidad de respuesta del personal de la Subcomisaría Quebrada de Moreira permitieron interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del ilícito.

El procedimiento culminó con éxito en la intersección de las calles Brasil y María del Valle Ocampo, sitio donde los efectivos policiales lograron aprehender a los presuntos autores del hecho. En el marco de este mismo despliegue operativo, la fuerza de seguridad logró recuperar la totalidad de lo sustraído por los sospechosos, el cual quedó en calidad de secuestro preventivo a la espera de las pericias y trámites de rigor que determinen su restitución definitiva a la damnificada.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se impartieron de manera inmediata las directivas correspondientes. Las medidas a cumplimentar buscan esclarecer fehacientemente los hechos acaecidos en el comercio de la avenida Los Terebintos, garantizando el debido proceso legal para los detenidos y consolidando las pruebas materiales recolectadas durante el rápido accionar policial de esta tarde.