Dictan perpetua para Martínez y Toranzo por el homicidio de Fernando Reyes

La causa por el homicidio de Fernando Reyes, uno de los expedientes judiciales que mayor conmoción generó en el departamento Belén, atravesó este martes una de sus instancias más decisivas con el desarrollo de la audiencia de cesura en la Cámara Penal N°1, fase en la que se definió la pena correspondiente para los imputados que ya habían sido declarados culpables.

Minutos antes del mediodía, y a pesar de los planteos de nulidad impulsados por las defensas de los condenados, el tribunal resolvió imponer la pena de prisión perpetua para Dana Estrella Martínez y Simón Alcides Toranzo, cerrando así la etapa destinada a establecer la sanción luego del veredicto condenatorio emitido días atrás por el jurado popular.

En la misma resolución, el tribunal también fijó condena para María del Valle Villagra, quien había sido hallada culpable por encubrimiento agravado. En su caso, la pena establecida fue de tres años y dos meses de prisión.

La cesura y el pedido de pena máxima

Durante la jornada, tanto el fiscal Alejandro Dalla Lasta como la parte querellante coincidieron en sostener una postura común: solicitar la pena máxima prevista por la ley para Martínez y Toranzo.

El fundamento central de ese pedido estuvo ligado al veredicto condenatorio ya emitido por el jurado popular, que —según expusieron las partes acusadoras— habilitaba la aplicación de la sanción de prisión perpetua, en correspondencia con la gravedad del hecho y con la calificación legal que derivó en la declaración de culpabilidad.

En ese marco, la acusación dejó claramente planteada su posición conjunta ante el juez director, reclamando que la sentencia en esta etapa reflejara la severidad del fallo alcanzado durante el juicio.

Entre los ejes centrales desarrollados por las partes acusadoras se destacaron:

La gravedad del homicidio de Fernando Reyes

La declaración de culpabilidad previa dictada por el jurado popular

La correspondencia legal de la prisión perpetua con la calificación del hecho

La necesidad de que la pena reflejara la magnitud del veredicto

Finalmente, el tribunal hizo lugar a ese criterio y avanzó con la imposición de la máxima sanción.

Los cuestionamientos de las defensas

La audiencia también estuvo marcada por una fuerte ofensiva de las defensas, que buscaron deslegitimar el veredicto previo y abrir el camino a futuras instancias recursivas. En el caso de Simón Alcides Toranzo, su abogado sostuvo que su defendido fue condenado "por un delito que no cometió", al tiempo que adelantó que la resolución será apelada.

La defensa de Dana Estrella Martínez, por su parte, fue más allá y solicitó la nulidad del juicio, al considerar que el jurado popular no actuó con independencia y que durante el proceso se vulneraron garantías esenciales. A esto sumó un cuestionamiento puntual vinculado con la falta de perspectiva de género en el análisis del caso, uno de los argumentos centrales esgrimidos al momento de impugnar lo actuado.

Uno de los planteos más duros fue formulado por el Dr. Victor García, quien al referirse al desarrollo del juicio expresó: "En 38 o 40 un jurado popular llegue a un veredicto. La poca idoneidad del jurado, no sé si era apuro la desesperación por terminar, por salir pero eso no es un justificativo para q se emita ese fallo xq acá hay un solo damnificado el señor Toranzo que hoy está sometido a esta audiencia en la que la pena es de 50 años. Hoy enfrenta está preso de por vida por un delito que el no cometió".

En la continuidad de su exposición, el letrado añadió: "Pongo a consideración lo sucedido en este juicio y dejo librado al criterio de la señoría al momento de fijarse la pena para Toranzo y adelantamos que plantearemos la medida recursiva correspondiente a favor de Toranzo".

Un caso de fuerte impacto en Belén

La decisión judicial marca un punto de máxima trascendencia dentro de una causa que desde sus inicios generó fuerte conmoción en el departamento Belén, tanto por la gravedad del homicidio de Fernando Reyes como por el desarrollo del juicio mediante jurado popular, instancia que desembocó primero en la declaración de culpabilidad y ahora en la imposición de las penas.

Con la prisión perpetua para Dana Estrella Martínez y Simón Alcides Toranzo, y la condena para María del Valle Villagra por encubrimiento agravado, la causa entra en una nueva etapa en la que las defensas ya anticiparon la presentación de recursos de apelación y pedidos de nulidad, con el objetivo de revisar el proceso y el alcance del veredicto.