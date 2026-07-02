Dictaron la prisión preventiva para tres de los acusados por el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en la provincia de Córdoba, registró un nuevo avance con la decisión adoptada por la Justicia de Córdoba de dictar la prisión preventiva para tres de los cuatro detenidos vinculados a la causa.

La medida fue resuelta por el fiscal Raúl Garzón, quien dispuso que Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani permanezcan detenidos mientras continúa el proceso judicial. En cambio, Mariana Palmero, la cuarta persona detenida en el expediente, no fue alcanzada por esta resolución.

La decisión constituye un nuevo paso dentro de una investigación que continúa reuniendo elementos de prueba en torno a los hechos ocurridos y al grado de participación atribuido a cada uno de los imputados.

Las imputaciones contra los acusados

De acuerdo con la investigación, Claudio Barrelier se encuentra imputado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

La acusación lo señala como el principal imputado dentro de la causa que investiga el crimen de la adolescente.

Por su parte, Osvaldo Fassetta, quien alquilaba en la vivienda ubicada en Juan Del Campillo al 800, y Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka negro y administradora del bar Wachitas, fueron imputados por encubrimiento agravado, motivo por el cual también quedaron alcanzados por la prisión preventiva dictada por el fiscal Garzón.

La resolución judicial determina que los tres continúen privados de la libertad mientras avanza la investigación.

El pedido de libertad de Fassetta continúa sin resolución

Pese al dictado de la prisión preventiva, el expediente mantiene pendiente una resolución relacionada con la situación procesal de Osvaldo Fassetta. Según surge de la investigación, el fiscal Raúl Garzón todavía no se expidió sobre el pedido de libertad presentado por el abogado Eduardo Medina Allende, defensor de Fassetta.

De esta manera, ese planteo permanece bajo análisis, sin que hasta el momento exista una definición sobre la solicitud formulada por la defensa.

Mariana Palmero no recibió la prisión preventiva

La única de las cuatro personas detenidas que no fue alcanzada por la prisión preventiva fue Mariana Palmero, identificada como la ex pareja del principal acusado. Palmero se encuentra imputada por el mismo delito atribuido a Claudio Barrelier y también vinculado a la presunta proxeneta, aunque la resolución adoptada por el fiscal no incluyó su prisión preventiva.

La investigación continúa reuniendo elementos respecto de su participación en los hechos y de su actuación durante la noche en la que ocurrió el crimen.

El trabajo de Palmero en el bar Wachitas

Uno de los testimonios incorporados al expediente corresponde a una testigo clave, quien brindó detalles acerca de las tareas que realizaba Mariana Palmero en el bar ubicado en Ituzaingó 521. Según reveló esa testigo en una entrevista con esta agencia, la mujer trabajaba en ese establecimiento donde:

Limpiaba las mesas.

Limpiaba los baños.

Servía vino a los hombres que concurrían al lugar.

De acuerdo con ese relato, los asistentes acudían al bar para presenciar bandas que realizaban tributos dedicados a bandas de rock. Ese testimonio pasó a integrar el conjunto de elementos analizados dentro de la investigación.

Los peritajes incorporados al expediente

La causa también incorporó distintas pericias que forman parte de la prueba reunida por la fiscalía. Entre ellas se encuentran los peritajes acústicos, cuyos resultados revelaron la imposibilidad de que Mariana Palmero no haya escuchado algo durante la noche del 23 de mayo, mientras se encontraba dentro de la vivienda investigada.

A esos elementos se sumaron las pericias practicadas sobre su teléfono celular. Como resultado de ese análisis, los investigadores constataron que Palmero envió un mensaje de WhatsApp a Claudio Barrelier esa misma noche.

El contenido del mensaje incorporado al expediente fue el siguiente: "¿Qué es ese grito?" Según la información reunida en la causa, ese elemento fue considerado dentro del conjunto de pruebas que derivó en la decisión de ordenar su inmediata detención.

La declaración indagatoria continúa pendiente

Hasta el momento, Mariana Palmero no prestó declaración indagatoria en el marco de la causa. De acuerdo con la información disponible en el expediente, se espera que esa instancia procesal tenga lugar esta semana o la próxima.

Mientras tanto, la investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa avanzando con nuevas medidas judiciales y con el análisis de las pruebas reunidas por la fiscalía. La prisión preventiva dictada para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, junto con la situación procesal aún abierta respecto de Mariana Palmero, conforman el estado actual de una causa que sigue en desarrollo bajo la conducción del fiscal Raúl Garzón.