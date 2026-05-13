Tres aprehendidos por realizar una conexión clandestina en la Capital

Un operativo policial realizado en el norte de la Capital culminó con la aprehensión de tres hombres sospechados de realizar una conexión clandestina y el secuestro de diversos elementos que habrían sido utilizados durante la maniobra. El procedimiento se desarrolló en calle Las Gardenias, entre Las Dalias y Los Alelíes, luego de una alerta emitida a través del SAE-911.

La intervención estuvo a cargo de numerarios del COEM-Kappa, quienes acudieron al lugar tras recibir el requerimiento y, al arribar a la zona señalada, procedieron a identificar y aprehender a tres personas. Según la información suministrada, dos de los involucrados son de apellido Pacheco, de 30 y 32 años, mientras que el tercero fue identificado con el apellido Palomeque, de 31 años.

De acuerdo con lo informado, los hombres habrían sido sorprendidos en el momento en que realizaban una conexión clandestina, situación que derivó en la inmediata actuación policial y en el secuestro de distintos elementos hallados en el lugar.

El operativo en calle Las Gardenias

El procedimiento se desarrolló en una zona ubicada entre las calles Las Dalias y Los Alelíes, en el sector norte de la Capital. La presencia policial se produjo tras el alerta recibido mediante el sistema SAE-911, que permitió una rápida movilización de los efectivos del COEM-Kappa.

Una vez en el lugar, los uniformados llevaron adelante las actuaciones iniciales y avanzaron con la aprehensión de los tres sospechosos. La intervención incluyó además el secuestro de herramientas y otros objetos que presuntamente eran utilizados para concretar la conexión clandestina.

Entre los elementos incautados durante el operativo se encuentran una escalera, una mochila y herramientas varias contenidas en el bolso secuestrado. Todos estos objetos quedaron bajo resguardo policial como parte de las actuaciones correspondientes que se instruyen en torno al hecho.

Los sospechosos detenidos

Tras concretarse la aprehensión, los tres hombres fueron trasladados y alojados en la Seccional Décima Tercera, dependencia policial que tiene jurisdicción en la zona donde se desarrolló el procedimiento.

Posteriormente, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se impartieron las medidas judiciales que deberán cumplimentarse en el marco de la investigación.

La actuación judicial buscará determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y el alcance de la maniobra detectada por el personal policial.

Con los tres hombres ya alojados en la dependencia policial correspondiente, la investigación continuará bajo las directivas impartidas por la Fiscalía interviniente. El objetivo será establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados y determinar las características de la conexión clandestina detectada en el lugar.