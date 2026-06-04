Dolor, despedida e interrogantes: familiares y amigos dieron el último adiós a Agostina

La ciudad de Córdoba vivió horas de profunda conmoción con el último adiós a Agostina Vega, la adolescente asesinada en un caso que ha generado un fuerte impacto social y mantiene en vilo a la opinión pública.

Familiares, amigos y allegados participaron de la despedida de la joven en medio de un clima de profundo dolor. El cortejo fúnebre partió hacia el cementerio Los Álamos, donde fueron inhumados sus restos, mientras un importante operativo policial acompañó el desarrollo de las actividades vinculadas a la despedida.

La ceremonia estuvo atravesada por la tristeza de quienes compartieron parte de la vida de la adolescente. El velatorio se desarrolló en un ámbito reservado e íntimo, acompañado por personas cercanas a la víctima, quienes se reunieron para rendir homenaje y acompañar a la familia en uno de los momentos más difíciles.

El velatorio comenzó a las 18 horas del miércoles y se extendió hasta la mañana de este jueves en una casa funeraria ubicada en el barrio Alta Córdoba. Allí se concentraron familiares y amistades cercanas que decidieron acompañar el último recorrido de la joven antes de su entierro. La despedida se produjo mientras la investigación judicial continúa avanzando para reconstruir cada detalle de lo sucedido y determinar todas las responsabilidades que puedan existir en torno al crimen.

Una causa que aún mantiene preguntas sin respuesta

Mientras la autopsia realizada sobre el cuerpo de Agostina aporta elementos considerados fundamentales para comprender las circunstancias de su muerte, la causa judicial todavía presenta numerosos interrogantes.

Las pericias realizadas permitieron avanzar en la reconstrucción de los hechos, aunque los investigadores continúan trabajando sobre distintos aspectos que aún no han sido esclarecidos. Uno de los principales puntos bajo análisis es determinar si Barrelier actuó completamente solo o si recibió algún tipo de colaboración después del asesinato.

Esa línea investigativa se ha convertido en uno de los ejes centrales de la causa debido a la complejidad de las circunstancias posteriores al crimen.

Los investigadores buscan establecer con precisión cada uno de los movimientos realizados luego del asesinato y determinar si existió participación de otras personas en acciones posteriores al hecho.

El foco puesto sobre un vehículo clave

Entre los elementos que actualmente se encuentran bajo análisis judicial aparece el automóvil negro utilizado por el acusado para trasladar los restos.

La Justicia investiga particularmente el papel de la propietaria de ese vehículo, cuya situación es observada por los investigadores en el marco de las distintas medidas probatorias ordenadas durante los últimos días.

El automóvil fue secuestrado por las autoridades y se transformó en una pieza importante dentro de la investigación. Según se informó, el vehículo había sido lavado por su parte exterior antes de ser secuestrado, una circunstancia que despertó sospechas entre los investigadores respecto de una posible alteración de evidencias.

Ese dato ha cobrado relevancia dentro de la causa y forma parte de las diligencias que actualmente se encuentran en curso.

Las líneas de investigación abiertas

A medida que avanzan las actuaciones judiciales, los investigadores profundizan diferentes hipótesis con el objetivo de reconstruir de manera integral lo ocurrido. Entre los aspectos que se encuentran bajo análisis figuran:

• Determinar qué herramientas habrían sido utilizadas por Barrelier para descuartizar el cuerpo.

• Establecer de qué manera logró conservar los restos.

• Verificar si existieron maniobras posteriores destinadas a ocultar pruebas.

• Analizar si hubo colaboración o participación de terceros después del crimen.

• Esclarecer completamente la secuencia de hechos ocurrida tras el asesinato.

Estas líneas investigativas forman parte de un trabajo que busca reunir todas las evidencias necesarias para establecer responsabilidades y esclarecer cada aspecto relacionado con el caso.

El impacto de un crimen que conmociona al país

El asesinato de Agostina Vega ha generado una profunda conmoción no solo en Córdoba sino también en distintos puntos del país. Mientras familiares y amigos intentan atravesar el dolor provocado por la pérdida, la investigación continúa avanzando con el objetivo de responder las preguntas que aún permanecen abiertas.

La despedida realizada en las últimas horas evidenció la magnitud del impacto emocional que el caso ha generado en quienes conocían a la adolescente. El acompañamiento de allegados durante el velatorio y el cortejo reflejó el profundo pesar provocado por un hecho que sigue conmocionando a la comunidad.

Al mismo tiempo, la causa judicial mantiene un ritmo intenso de trabajo. Las pericias, los análisis técnicos y las distintas medidas de investigación continúan desarrollándose con la finalidad de esclarecer completamente los hechos.