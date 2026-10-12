Fuerte choque de dos autos en el cruce de Ruta Provincial n° 1 y Polcos

En las primeras horas de este lunes feriado se registró un nuevo siniestro vial en Catamarca, que se sumó a los hechos ocurridos durante el fin de semana largo. El accidente tuvo lugar en el cruce de la Ruta Provincial N.º 1 y Polcos, precisamente a la altura de los semáforos, donde dos vehículos protagonizaron una colisión que provocó importantes daños materiales.

El episodio tuvo como protagonistas a Walter Ojeda, quien sería funcionario judicial del Precinto Judicial N.º 10, y a Matías Carrizo. De acuerdo con la información disponible, el pimero de los mencionados lo hacía junto con otras dos personas al momento del hecho.

Las circunstancias en las que se produjo el choque todavía son materia de investigación durante las primeras horas posteriores al accidente. En ese contexto, las actuaciones se concentraban en reconstruir la secuencia previa al impacto y establecer las condiciones en las que circulaban ambos rodados al llegar a la intersección.

Cómo se produjo el impacto entre los vehículos

Según el relato de familiares y testigos, el Chevrolet Astra de color bordó circulaba por la Ruta provincial n° 1 y el otro vehículo, un Volkswagen de color gris intentaba ingresar a Polcos y fue allí donde se da el impacto. El primer vehículo era conducido por Matías Carrizo, quien venía de dejar a su esposa en su lugar de trabajo. En esas circunstancias, el vehículo habría sido chocado por el otro auro en el que se trasladaba Walter Ojeda.

La información preliminar señala que fue Ojeda quien habría embestido al Chevrolet Astra. Sin embargo, las circunstancias exactas de la colisión debían ser establecidas mediante las pericias correspondientes, por lo que la reconstrucción definitiva del episodio dependía de los resultados de las actuaciones.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la violencia del impacto. Como consecuencia del choque, el Chevrolet Astra, de color gris, realizó un trompo, una maniobra que reflejó la intensidad de la colisión y los daños ocasionados en los vehículos involucrados.

A pesar de la magnitud del accidente, ambos conductores se encontraban fuera de peligro, de acuerdo con la información difundida. Este dato constituyó el principal aspecto favorable entre las consecuencias conocidas del siniestro, aunque los daños materiales fueron confirmados como importantes.

Las pericias

Durante las horas posteriores al accidente, las actuaciones avanzaban con el objetivo de establecer cómo se produjo el choque y cuáles fueron las condiciones en las que circulaban los vehículos.

Entre los procedimientos considerados relevantes se encontraban las pruebas de alcoholemia, cuyos resultados podían aportar información para esclarecer las circunstancias del hecho. No se habían informado resultados definitivos de esos análisis al momento de conocerse los primeros datos sobre el siniestro.

Otro de los puntos centrales de la investigación estaba relacionado con el funcionamiento de los semáforos y la conducta de los conductores al llegar a la intersección. En particular, se buscaba verificar si el Chevrolet Astra había cruzado cuando la señal se encontraba en rojo.

Dos conductores fuera de peligro

Más allá de las circunstancias que todavía debían esclarecerse, uno de los datos confirmados fue la magnitud de los daños materiales sufridos por los vehículos. La violencia de la colisión y el trompo realizado por el Chevrolet Astra, de color gris, dieron cuenta de la intensidad del impacto.

Pese a ello, tanto Walter Ojeda como Matías Carrizo se encontraban fuera de peligro, según la información disponible. El estado de ambos conductores fue uno de los aspectos destacados tras el siniestro, mientras continuaban las actuaciones para determinar la mecánica del choque.