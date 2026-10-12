Un hombre de 49 años murió tras caer de un balcón

Un hombre de 49 años murió tras caer desde un balcón en una vivienda situada sobre la Ruta Provincial N.º 4, en el departamento Ambato, en Catamarca.

Segun informó Radio Valle Viejo, la víctima fue identificada como Javier Orlando Vargas, quien participaba de una reunión familiar cuando ocurrió el episodio.

Según las primeras actuaciones, el hombre se encontraba en la galería del inmueble y, por causas que se investigan, cayó hacia el patio posterior desde una altura aproximada de tres metros. Algunas versiones indican que se encontraba bailando antes de la caída.

Tras el hecho, profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron al lugar y constataron el fallecimiento.

La víctima fue identificada como Javier Orlando Vargas

En tanto, efectivos policiales y peritos trabajaron en la vivienda bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, con el objetivo de realizar las actuaciones correspondientes y determinar cómo se produjo el accidente.

Condolencias

La noticia provocó numerosas expresiones de pesar en las redes sociales, donde amigos, conocidos y otras personas manifestaron sus condolencias y acompañamiento a los familiares y seres queridos de Vargas.

Su fallecimiento generó conmoción entre quienes lo conocían, mientras se multiplicaron los mensajes de afecto y solidaridad hacia su entorno cercano.