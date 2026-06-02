Dos detenidos por abigeato en Albigasta: le secuestraron armas

Un operativo policial desarrollado en la localidad de Albigasta, Departamento El Alto, culminó con la aprehensión de dos hombres y el secuestro de diversos elementos que quedaron a disposición de la Justicia. La actuación se produjo luego de una denuncia realizada por un vecino de la zona, quien manifestó haber sido víctima de presuntos delitos de abigeato y alertó sobre movimientos sospechosos en un campo rural.

La intervención comenzó cuando numerarios de la Subcomisaría Colonia de Achalco recibieron un llamado telefónico que requería la presencia policial en un sector de la jurisdicción. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un hombre de 37 años de edad, quien expuso una situación que generó preocupación por la posible comisión de nuevos ilícitos.

Según el relato brindado a los uniformados, además de haber sido víctima de supuestos delitos de abigeato, en ese mismo momento observó a personas desconocidas ingresando a un campo de la zona con aparentes intenciones de cometer un hecho ilícito.

La información proporcionada por el denunciante permitió activar un procedimiento inmediato orientado a verificar la situación y localizar a los sospechosos.

El despliegue policial en la zona

Con los datos y características aportadas por el vecino, los efectivos de la Subcomisaría Colonia de Achalco iniciaron un recorrido por el sector señalado con el objetivo de identificar a las personas observadas en el campo.

La búsqueda se desarrolló en la localidad de Albigasta, donde finalmente los uniformados lograron ubicar a dos sujetos que coincidían con las descripciones obtenidas durante la denuncia. Como resultado del procedimiento, fueron aprehendidos dos hombres de apellidos Nuñez, de 27 años, y Alarcón, de 47 años, ambos oriundos de la provincia de Santiago del Estero.

La rápida actuación policial permitió interceptar a estas personas y avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se encontraban en el lugar.

Los elementos secuestrados durante el operativo

Durante el procedimiento, los efectivos no solo concretaron la aprehensión de los dos sujetos, sino que además procedieron al secuestro de distintos elementos que quedaron bajo resguardo judicial.

Entre los objetos incautados se encuentran:

• Un rifle de aire comprimido.

• Una varilla metálica.

• Un teléfono celular marca Motorola E20.

• Dos linternas.

• Otros elementos de interés para la causa.

• Una motocicleta Brava 150 cc., de color negro.

De acuerdo con la información oficial, la motocicleta era el vehículo en el que se conducían los dos hombres al momento de ser interceptados por el personal policial.

El secuestro de estos elementos forma parte de las medidas adoptadas en el marco de la investigación que se encuentra en curso.

Una denuncia vinculada al abigeato

El procedimiento tiene como punto de partida una denuncia relacionada con presuntos delitos de abigeato, una problemática que afecta a distintos sectores rurales y que genera preocupación entre productores y habitantes de zonas vinculadas a la actividad ganadera.

En este caso, el denunciante manifestó haber sido víctima de este tipo de hechos y advirtió además la presencia de personas desconocidas dentro de un campo de la región. La observación directa realizada por el hombre fue determinante para que la Policía pudiera intervenir de manera inmediata y desplegar acciones preventivas en el lugar.

La información aportada permitió a los efectivos actuar rápidamente y localizar a los sospechosos antes de que abandonaran el sector.

Una vez concretadas las aprehensiones y los secuestros correspondientes, las actuaciones fueron puestas en conocimiento de las autoridades judiciales competentes. Los dos hombres fueron trasladados y alojados en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.