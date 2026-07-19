Dos detenidos por disturbios, uno con arma blanca, en Saujil

Personal policial intervino en dos procedimientos registrados en un boliche de la localidad de Saujil, en el departamento Pomán, donde un joven y una mujer fueron aprehendidos en hechos distintos que requirieron la actuación de los efectivos de la jurisdicción.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, organismo que tomó intervención en ambos casos luego de las medidas adoptadas por el personal policial.

Los procedimientos se desarrollaron en el mismo tipo de establecimiento bailable y tuvieron como denominador común la intervención de los uniformados ante situaciones que alteraban el normal desarrollo de la actividad en el lugar.

Un joven aprehendido por un desorden

En el primero de los procedimientos, personal de la Seccional de Saujil llegó hasta un boliche ubicado en esa localidad, donde procedió a la aprehensión de un joven de 24 años, de apellido Tello.

De acuerdo con la información suministrada, el sujeto habría causado un desorden en el establecimiento. Ante esa situación, los efectivos policiales le solicitaron que desistiera de su accionar. Siempre según lo informado, lejos de acatar el requerimiento, el joven profirió insultos y amenazas contra los uniformados que intervenían en el procedimiento.

La situación continuó escalando cuando, presuntamente, el hombre intentó agredir físicamente a un Cabo de Policía, lanzándole golpes de puño. Sin embargo, de acuerdo con el parte oficial, no logró concretar la agresión. Tras controlar el incidente, los efectivos procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho y lo trasladaron a la dependencia policial correspondiente.

Luego de la intervención policial, el joven fue alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial.

Además, el Suboficial que intervino en el procedimiento radicó la denuncia penal correspondiente, dando inicio a las actuaciones judiciales derivadas de lo ocurrido en el local bailable.

Una mujer aprehendida

En un segundo hecho, también ocurrido en un local bailable de la localidad de Saujil, efectivos de la Comisaría de esa jurisdicción llevaron adelante otro procedimiento que culminó con la aprehensión de una joven mujer de apellido Rafaul, de 23 años.

Según la información oficial, la joven habría causado un desorden dentro del establecimiento. Ante esa situación, el personal policial le solicitó que se retirara del lugar. Sin embargo, siempre de acuerdo con el parte difundido, la mujer insistía en ingresar nuevamente al local bailable.

Frente a esa conducta, los efectivos concretaron su aprehensión y continuaron con las actuaciones previstas para este tipo de procedimientos.

Secuestro de dos armas blancas

Durante la intervención realizada por el personal policial, los uniformados incautaron dos cuchillos tipo tramontina que la joven tenía en su poder. El secuestro de las dos armas blancas fue realizado como parte del procedimiento desarrollado por los efectivos de la Comisaría con jurisdicción en la zona.

Posteriormente, la mujer fue trasladada a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, que tomó intervención en el caso.