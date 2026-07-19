El Gobierno convocó a la mesa salarial policial: habrá dos reuniones para definir un posible acuerdo

El Gobierno de Catamarca confirmó la convocatoria a la mesa salarial policial, dando inicio a una nueva instancia de negociación con representantes del sector para analizar el reclamo de recomposición salarial.

De acuerdo con la información difundida por Policías Autoconvocados, el primer encuentro se llevará a cabo el miércoles 22 de julio a las 19:00 en la Casa de Gobierno. Allí, los ministros del Ejecutivo provincial se reunirán con los integrantes de la mesa salarial para evaluar los costos del petitorio presentado por el personal policial.

La negociación continuará una semana después. Según el cronograma informado, el miércoles 29 de julio, en un horario que será confirmado oportunamente, se desarrollará la reunión considerada decisiva, encabezada por el gobernador, donde se buscará alcanzar un acuerdo sobre el reclamo salarial.

Las reuniones se producen en el marco de las gestiones iniciadas por representantes de la fuerza para obtener una actualización de los haberes y mejoras en las condiciones salariales.

Hasta el momento, desde el Gobierno provincial no trascendieron detalles sobre una eventual propuesta económica ni sobre el alcance de las medidas que podrían analizarse durante las negociaciones.