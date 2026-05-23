Dos hombres fueron arrestados acusados de agredir a un niño de 12 años en Catamarca

En la jornada de este sábado, se registró una denuncia penal que dio inicio a una serie de actuaciones judiciales y policiales. La presentación fue realizada por un hombre mayor de edad ante la Unidad Judicial N° 8, en la que expuso un hecho de gravedad vinculado a la integridad física de un menor.

Según lo manifestado en la denuncia, dos sujetos habrían agredido físicamente a su hijo, un niño de 12 años de edad. Esta acusación inicial activó de inmediato los mecanismos institucionales previstos para la intervención en hechos de estas características, donde se encuentran involucrados menores de edad y presuntas agresiones físicas.

El contenido de la denuncia estableció como eje central la identificación de dos personas señaladas como presuntos autores del hecho, lo que motivó la intervención directa de las áreas especializadas de la Policía de la Provincia.

Intervención de la División Investigaciones

A partir de la denuncia radicada, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia se constituyó en el Precinto Judicial mencionado, con el objetivo de avanzar en las actuaciones correspondientes y dar curso a las medidas procesales dispuestas en este tipo de situaciones.

La intervención policial se enmarcó en tareas de verificación y abordaje inicial del hecho denunciado, en coordinación con las autoridades judiciales competentes. En este contexto, se procedió a la localización de los individuos señalados en la denuncia.

El accionar de la División Investigaciones permitió avanzar de manera directa sobre los presuntos implicados, en un procedimiento que se desarrolló en el marco de la investigación en curso.

Arresto en averiguación del hecho

Como resultado de las actuaciones desplegadas por el personal policial, se concretó el arresto en averiguación del hecho de dos hombres identificados por sus apellidos como:

Moya , de 42 años de edad

, de Aparicio, de 46 años de edad

Ambos individuos fueron sindicados como los presuntos autores de la agresión denunciada contra el niño de 12 años. La medida adoptada se encuadra dentro de las acciones preliminares de investigación, sin que ello implique una definición definitiva sobre responsabilidades penales, sino una instancia inicial de esclarecimiento.

Tras su detención, los dos hombres fueron trasladados a una dependencia policial, donde quedaron alojados a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Intervención de la Fiscalía y medidas procesales

Luego de la detención, el procedimiento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción de Quinta Nominación, organismo que tomó intervención en el caso y dispuso las medidas a seguir en el marco de la investigación.

Los detenidos quedaron formalmente a disposición de dicha Fiscalía, que será la encargada de continuar con el análisis del hecho, la valoración de las pruebas y la determinación de los próximos pasos procesales.