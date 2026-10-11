Una camioneta de la Municipalidad de Los Altos volcó y cayó a un barranco

Una camioneta Toyota Hilux perteneciente a la Municipalidad de Los Altos protagonizó un siniestro vial durante la mañana de este domingo, cuando circulaba por un camino interno que conecta las localidades de La Viña y Sumampa. El vehículo, en el que viajaban cinco personas, volcó por causas que todavía se investigan y terminó cayendo a un barranco.

El hecho se registró alrededor de las 7:15 horas, en circunstancias que aún deben ser determinadas. Como consecuencia del vuelco, los cinco ocupantes sufrieron heridas leves, aunque, de acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, todos se encuentran fuera de peligro.

La camioneta involucrada pertenece al municipio de Los Altos y era utilizada para trasladar a empleados de la comuna. Las cinco personas que viajaban en el rodado son trabajadores municipales, según los datos difundidos sobre el episodio.

El accidente provocó, además, importantes daños materiales en el vehículo, que terminó fuera del camino tras caer al barranco. Hasta el momento, la información disponible no precisa qué circunstancias originaron la pérdida de control ni cómo se produjo exactamente la caída.

Cinco empleados municipales con lesiones

En el vehículo se desplazaban cinco personas, todas empleadas de la Municipalidad de Los Altos. La camioneta Toyota Hilux pertenece a esa comuna y era el medio de transporte en el que viajaban los trabajadores al momento del siniestro.

Según indicaron fuentes policiales, los ocupantes sufrieron heridas leves y se encuentran fuera de peligro. Este dato fue confirmado en la información difundida tras el accidente, que no reportó lesiones de mayor gravedad entre las personas que viajaban en el rodado.

La situación de los cinco trabajadores constituye el aspecto más relevante en el balance inicial del hecho. Pese a la violencia del vuelco y a la caída de la camioneta a un barranco, las lesiones fueron calificadas como leves por las fuentes consultadas.

Importantes daños materiales

Además de las lesiones sufridas por los ocupantes, el siniestro dejó importantes daños materiales en la camioneta Toyota Hilux. El rodado terminó cayendo a un barranco luego de volcar en el camino interno que une las localidades de La Viña y Sumampa.

La unidad pertenece a la Municipalidad de Los Altos y transportaba a trabajadores de esa administración comunal. Por esa razón, el episodio involucró a un vehículo municipal y a cinco empleados que se desplazaban en él al momento del accidente.