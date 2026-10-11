Secuestran vehículos y motos por infracciones de tránsito en Capital y el interior

La Policía llevó adelante nuevos operativos de control vehicular e identificación de personas en la Capital y el interior de Catamarca, con la participación de efectivos de distintas dependencias y grupos especiales de la institución. Los procedimientos se desarrollaron en las jurisdicciones correspondientes a las Seccionales Quinta y Octava de la ciudad Capital y a las comisarías de Los Altos, Huillapima y San José, ubicadas en los departamentos Santa Rosa, Capayán y Santa María, respectivamente.

Durante los controles, el personal policial incautó distintos rodados por infracciones a las normas de tránsito y por registrar alcoholemia positiva. El balance informado incluyó cuatro vehículos y un camión retenidos por alcoholemia positiva, además de seis motocicletas de distintas marcas y cilindradas, cuyos conductores habrían infringido disposiciones de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y del Código de Faltas de la Provincia.

Las actuaciones se enmarcaron en los procedimientos de control desplegados en las respectivas jurisdicciones. Una vez constatadas las infracciones, los uniformados labraron las actas correspondientes y remitieron los rodados a las dependencias policiales y a los corralones municipales de cada jurisdicción.

Controles simultáneos en Capital y el interior provincial

Los operativos comprendieron distintas zonas de la provincia y contaron con la intervención de personal policial de varias dependencias. En la ciudad Capital participaron efectivos de las Seccionales Quinta y Octava, mientras que en el interior intervinieron integrantes de las comisarías de Los Altos, Huillapima y San José.

De acuerdo con la información difundida, estas últimas dependencias corresponden, respectivamente, a los departamentos Santa Rosa, Capayán y Santa María. Los procedimientos se realizaron de manera conjunta con los distintos grupos especiales de la institución, que acompañaron las tareas de control vehicular e identificación de personas.

La intervención de efectivos de diferentes jurisdicciones permitió desarrollar controles en distintos puntos de la provincia. Las actuaciones incluyeron la verificación de vehículos y la identificación de personas, en el marco de las tareas de fiscalización realizadas por la fuerza de seguridad.

Alcoholemia positiva

Uno de los resultados informados fue la incautación de cuatro vehículos y un camión por alcoholemia positiva. Según el reporte policial, estos rodados fueron retenidos durante los procedimientos de control realizados en las jurisdicciones alcanzadas por los operativos.

La alcoholemia positiva fue el motivo señalado para la intervención sobre esas cinco unidades. Sin embargo, el comunicado no especificó las mediciones registradas, la cantidad de conductores involucrados en cada procedimiento ni las circunstancias particulares en las que se efectuaron las pruebas.

Tampoco se informó si los casos estuvieron asociados con otras infracciones o si se adoptaron medidas adicionales, más allá de las actuaciones comunicadas. Por ese motivo, el resultado informado se limita a la incautación de los vehículos y del camión por alcoholemia positiva.

Seis motocicletas retenidas

Además de los rodados vinculados con los casos de alcoholemia positiva, los efectivos incautaron seis motocicletas de distintas marcas y cilindradas. En estos casos, el motivo informado fue que sus conductores infringieron disposiciones contempladas en la legislación nacional y provincial. Las actuaciones se encuadraron en dos marcos normativos:

Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449: establece las disposiciones nacionales en materia de tránsito a las que hace referencia el comunicado policial.

Código de Faltas de la Provincia: contempla las normas provinciales cuya infracción también fue señalada como motivo de los procedimientos.

El reporte no especificó cuáles fueron las faltas concretas cometidas por los conductores de las seis motocicletas. Tampoco detalló si las infracciones estuvieron relacionadas con documentación, condiciones de circulación u otros incumplimientos. La información disponible únicamente indica que las unidades fueron incautadas debido a infracciones a las disposiciones mencionadas.

La diversidad de marcas y cilindradas fue uno de los datos consignados en el balance de los controles, aunque no se difundió un listado individual de las motocicletas retenidas.

Actas de infracción y traslado de los rodados

Tras constatar las infracciones, el personal policial procedió a labrar las actas correspondientes. Posteriormente, los vehículos incautados fueron remitidos a las dependencias policiales y a los corralones municipales correspondientes a cada jurisdicción.

Este procedimiento fue informado como parte de las actuaciones realizadas durante los controles. La remisión de los rodados se concretó luego de la elaboración de la documentación vinculada con las infracciones detectadas.

El comunicado no individualizó qué vehículos fueron trasladados a dependencias policiales y cuáles quedaron en corralones municipales, ni precisó la distribución de las unidades entre las distintas jurisdicciones. Tampoco indicó si se registraron otras actuaciones administrativas o judiciales derivadas de los procedimientos.