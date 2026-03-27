Dos personas aprehendidas tras un violento episodio familiar en Catamarca

A las 17:50 de la tarde de hoy, un aviso emitido a través del sistema SAE-911 movilizó a efectivos de la Comisaría Octava hacia la intersección de las calles Jorge "Negro" Herrera y Uruguay, en un sector que fue escenario de un episodio cargado de tensión y violencia.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 34 años, quien relató una secuencia de hechos que evidenciaban un conflicto de carácter familiar que rápidamente se tornó fuera de control. Según su testimonio, su hermana habría intentado agredirlo físicamente, en un contexto que no solo implicó violencia interpersonal, sino también daños en el interior del domicilio.

Este tipo de intervenciones, que combinan conflictos privados con alteraciones del orden público, suelen requerir una rápida evaluación por parte del personal policial, tanto para resguardar la integridad de las personas involucradas como para evitar una escalada mayor de los hechos.

Intervención policial y detenciones

Frente a la situación descripta, los efectivos procedieron a actuar de manera inmediata. Como resultado del operativo, se concretó la aprehensión de la supuesta autora del hecho, identificada como una mujer de apellido Moya (36).

Sin embargo, el procedimiento no se desarrolló sin complicaciones adicionales. En paralelo, los uniformados también debieron intervenir ante la actitud de un segundo individuo, un hombre de apellido Luján (53), quien, de acuerdo con la información oficial, habría intentado entorpecer el accionar policial.

Este accionar incluyó un intento de agresión hacia los efectivos, lo que derivó en su inmediata aprehensión. La resistencia a la autoridad en medio de un procedimiento de estas características no solo agrava la situación legal de los involucrados, sino que también incrementa el nivel de riesgo operativo.

Actuaciones judiciales y procedimiento legal

Tras controlar la situación, los efectivos invitaron al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 8, paso fundamental para dar inicio al proceso judicial formal.

En tanto, las dos personas aprehendidas fueron trasladadas y alojadas en la seccional policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.