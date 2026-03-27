Grave vuelco en Ruta 38 en Catamarca: un camionero resultó herido en la Cuesta del Totoral

Un grave accidente de tránsito se registró este viernes en la Ruta Nacional 38, a la altura de la Cuesta del Totoral, en la provincia de Catamarca.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, un camión de gran porte volcó sobre la banquina. Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió diversas lesiones, aunque hasta el momento su identidad no fue confirmada de manera oficial.

En el lugar trabaja personal policial con el objetivo de determinar las circunstancias del siniestro y relevar las condiciones en las que se produjo el vuelco.

Asimismo, las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con extrema precaución al transitar por la zona, ya que el vehículo siniestrado ocupa parte de la calzada y reduce la circulación.

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