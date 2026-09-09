Dos vehículos mellizos quedaron bajo secuestro tras controles policiales

Personal de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia realizó un procedimiento en el barrio Papa Francisco de la localidad de La Carrera, departamento Fray Mamerto Esquiú, donde llevó adelante el control de un automóvil Ford Fiesta.

La intervención permitió detectar una situación que derivó en el secuestro del rodado. Al consultar la información del vehículo en el sistema informático, los efectivos lograron establecer que sobre el automóvil pesaba un pedido de secuestro ordenado por la Justicia de la provincia de Córdoba.

La situación fue posteriormente profundizada mediante una verificación física-numérica del rodado. Durante esa inspección, los policías detectaron características que permitieron establecer que se trataría de un vehículo "mellizo".

De esta manera, el procedimiento permitió reunir dos elementos relevantes para la investigación: por un lado, la existencia de un requerimiento judicial proveniente de Córdoba y, por otro, las inconsistencias advertidas durante la verificación de los elementos identificatorios del automóvil.

El rodado quedó a disposición de la Justicia

A partir de las circunstancias detectadas durante el control, el Ford Fiesta fue secuestrado y puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Desde ese organismo judicial se indicaron las directivas a cumplimentar, con el objetivo de avanzar con las actuaciones correspondientes derivadas del procedimiento. El procedimiento quedó así incorporado a las actuaciones judiciales correspondientes, luego de que el control policial permitiera detectar tanto el requerimiento judicial como las características que indicarían que el rodado sería un automóvil mellizo.

Una motocicleta con adulteraciones

En otro procedimiento, efectivos de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia intervinieron sobre una motocicleta que ya se encontraba en calidad de secuestro.

Los policías se constituyeron en el predio del Corralón Municipal ubicado en avenida Maipú Norte al 550, donde procedieron a inspeccionar una motocicleta Honda XR 250 cc. El control incluyó nuevamente la verificación física-numérica del rodado. A partir de esa inspección, los efectivos establecieron que los caracteres identificatorios correspondientes al motor y al cuadro estarían aparentemente adulterados.

Las verificaciones realizadas permitieron además determinar que se trataría de una motocicleta "gemela". A esta situación se sumó otro elemento detectado durante la inspección: la placa identificatoria de dominio sería apócrifa.

El procedimiento permitió así advertir diferentes irregularidades vinculadas con los elementos de identificación del vehículo, situación que motivó la intervención de la autoridad judicial correspondiente.

Intervención de la Fiscalía del Distrito Oeste

Ante las circunstancias constatadas durante la inspección de la motocicleta, los efectivos policiales dieron intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

Desde ese organismo se impartieron las medidas a adoptar en relación con el rodado y las irregularidades detectadas durante la verificación.