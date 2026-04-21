Droga en Catamarca: 145 dosis de cocaína y más de un millón de pesos

Un operativo de rutina llevado adelante por efectivos del Grupo de Infantería Motorizada de Acción Rápida (GIMAR) terminó con la detención de dos hombres de 43 años y el secuestro de droga, dinero y otros elementos en el barrio Libertador II, en la zona conocida como las 1.000 viviendas.

El hecho ocurrió el lunes por la noche, alrededor de las 21:20, cuando los uniformados realizaban recorridos preventivos por la peatonal N° 16. En ese contexto, procedieron a identificar a dos sujetos que se encontraban en el lugar. Lo que inicialmente se presentaba como un control de rutina escaló rápidamente cuando uno de los hombres intentó deshacerse de una riñonera y emprendió la fuga, lo que activó la intervención policial para su inmediata detención.

Intento de fuga y tensión en el lugar

Según se informó, el individuo fue interceptado a pocos metros, lo que permitió frustrar su intento de evasión. Sin embargo, la situación se tornó más compleja cuando un grupo de personas presentes en el lugar comenzó a arrojar elementos contundentes contra los efectivos policiales.

Este episodio obligó a reforzar el operativo con la intervención de otras unidades. En particular, se solicitó la colaboración de numerarios de la Comisaría Sexta y de efectivos de la División Guardia de Infantería. Con la llegada de estos refuerzos, las fuerzas de seguridad lograron controlar la situación y retomar el procedimiento sin que se registraran mayores incidentes.

El hallazgo de la sustancia

Una vez asegurado el escenario, los efectivos procedieron a abrir la riñonera que el sospechoso había intentado descartar. En su interior, encontraron una gran cantidad de envoltorios de plástico que contenían una sustancia de color blanco.

Ante la presunción de que se trataba de estupefacientes, se convocó a personal especializado de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes realizaron las pruebas correspondientes en el lugar. El resultado del test de campo confirmó que la sustancia incautada correspondía a cocaína, con un total aproximado de 145 dosis.

¿Qué se secuestro?

Además de la droga, el operativo permitió el secuestro de otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia. Entre ellos se encuentran: 145 dosis de cocaína, una motocicleta Yamaha YBR 125 cc., en la que circulaban los detenido, un teléfono celular y $1.270.000 en efectivo.

Estos elementos fueron incorporados como evidencia en el marco de la investigación judicial que se inició tras el procedimiento.

Intervención del Juzgado Federal

Tras la confirmación de la sustancia y la recolección de pruebas, se dio intervención al Juzgado Federal, que dispuso la detención de ambos sujetos. Los hombres fueron trasladados y alojados en dependencias policiales, donde permanecerán a disposición de la Justicia. En tanto, la droga y los elementos secuestrados quedaron bajo custodia en calidad de secuestro judicial, como parte del expediente que se instruye.

En tanto vale recordar que el operativo se desarrolló en el marco de tareas preventivas que buscan reforzar la presencia policial en distintos sectores de la ciudad. La intervención en la peatonal del barrio Libertador II se inscribe en este tipo de acciones orientadas a detectar situaciones sospechosas y prevenir delitos.

El hecho de que el procedimiento haya derivado en el hallazgo de una cantidad significativa de dosis de cocaína y una suma importante de dinero en efectivo refuerza la importancia de estos controles en el territorio.