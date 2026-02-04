Edgar Bacchiani fue autorizado a realizar visitas a su madre enferma

En una resolución que combina el rigor de la ejecución penal con preceptos de carácter humanitario, la Justicia de la provincia de Córdoba hizo lugar al pedido presentado por Edgar Adhemar Bacchiani. El condenado, quien actualmente purga su pena en el Servicio Penitenciario de Miraflores, recibió la autorización para realizar visitas excepcionales a su madre, cuyo delicado cuadro de salud le impide desplazarse hasta el establecimiento carcelario.

La solicitud fue tramitada por el propio Bacchiani bajo la figura de "permiso humanitario". Tras una compulsa de la documentación médica incorporada al expediente, el tribunal determinó que la situación encuadraba en los supuestos de excepcionalidad previstos por la normativa vigente, permitiendo un acercamiento que, de otro modo, resultaría materialmente imposible.

La resolución judicial se fundamenta en el artículo 166 de la Ley Nacional 24.660 (Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad). Dicha norma faculta a los magistrados a conceder salidas transitorias o permisos especiales en contextos de extrema necesidad acreditada —como la enfermedad grave de un familiar directo—, incluso si el interno no reúne los requisitos temporales u ordinarios para otros beneficios.

Desde los tribunales cordobeses fueron enfáticos al señalar que esta medida no constituye un beneficio permanente tratándose de una medida puntual y extraordinaria. A su vez no altera el régimen de detención ya que Bacchiani continúa bajo la condición de condenado sin modificaciones en su estatus procesal básico.

El operativo estará a cargo del Servicio Penitenciario, bajo custodia permanente, con restricciones horarias severas y prohibición absoluta de contacto con terceras personas no autorizadas.