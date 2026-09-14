Serán indagados los tres tucumanos por el incendio de un local en el centro de Catamarca

La investigación por el incendio aparentemente intencional de un local ubicado en el centro de la ciudad tuvo este lunes un avance clave: el fiscal Jorge Palacios dispuso que los tres acusados pasaran a calidad de detenidos. Se trata de Santillán Miguel Ángel, de 48 años; Gramajo Daniel Alejandro, de 55 años; y Roberto Juan Carlos, de 51 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Los tres sospechosos serán indagados mañana, en el marco de la investigación que procura establecer las circunstancias en las que se produjo el incendio y la presunta participación de los acusados. De esta manera, los hombres permanecerán detenidos mientras se cumplen las medidas dispuestas por la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

El procedimiento comenzó durante la tarde del domingo, cuando a las 15:00, por requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911), efectivos de la Seccional Primera se dirigieron hasta una propiedad situada sobre calle Esquiú, entre 25 de Mayo y 9 de Julio.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que, por causas que todavía se tratan de establecer, tres sujetos habrían provocado un incendio aparentemente de manera intencional. Luego de iniciar el fuego, los individuos se habrían dado a la fuga a bordo de una camioneta Ford Ranger de color blanco.

El incendio provocó daños materiales totales

Ante la magnitud de la situación, se solicitó rápidamente la presencia de efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes desplegaron las tareas propias de su especialidad y lograron sofocar las llamas.

El incendio provocó daños materiales totales en el inmueble, circunstancia que derivó en la intervención de especialistas para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

En ese contexto, trabajaron peritos de la Dirección General de Criminalística y sumariantes de la Unidad Judicial N° 1, quienes quedaron a cargo de labrar las actuaciones de rigor. Todo el procedimiento se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

La investigación no se limitó al lugar donde se produjo el incendio. A partir de la información obtenida sobre el vehículo en el que se habrían retirado los presuntos autores, se desplegó un operativo destinado a localizar la camioneta.

El operativo que permitió interceptar a los sospechosos

Personal del SAE-911 alertó también a numerarios de la Comisaría Departamental La Merced, quienes montaron un operativo sobre la Ruta Nacional N° 38, aproximadamente a 1 kilómetro hacia el Sur del ingreso a esa localidad del departamento Paclín.

Fue allí donde los efectivos lograron interceptar y aprehender a los presuntos autores del hecho, quienes circulaban en el rodado mencionado.

De acuerdo con la información suministrada, los aprehendidos fueron tres sujetos de apellidos Santillán (48), Rolando (51) y Gramajo (55), todos oriundos de la provincia de Tucumán. La camioneta Ford Ranger de color blanco en la que se desplazaban quedó en calidad de secuestro.

La intervención policial permitió así avanzar desde la identificación de los presuntos responsables hasta su traslado y puesta a disposición de la Justicia.

Permanecen detenidos y serán indagados

Finalmente, los tres hombres fueron trasladados y alojados en la dependencia policial, donde permanecen detenidos luego de la decisión adoptada este lunes por el fiscal Jorge Palacios.

El paso siguiente en la investigación será la indagatoria prevista para este martes, instancia en la que los acusados serán convocados en el marco de las actuaciones judiciales que se llevan adelante para determinar su vinculación con el incendio.

Mientras tanto, la Justicia interviniente tomó conocimiento de todo lo acontecido y desde ese ámbito se impartieron las medidas a cumplimentar.