La Justicia confirmó parcialmente el desafuero de Javier Galán por presunto peculado

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos de Catamarca resolvió este lunes confirmar parcialmente el pedido de desafuero del diputado provincial del MID Javier Galán, en el marco de una investigación por el presunto delito de peculado de trabajos o servicios, previsto en el artículo 261 del Código Penal.

La resolución fue adoptada por mayoría y ratifica, en este punto, lo dispuesto anteriormente por el Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación, que había habilitado el desafuero del legislador para su sometimiento a proceso penal por este hecho.

La decisión representa un nuevo capítulo dentro de uno de los frentes judiciales que enfrenta Galán desde abril, cuando se conocieron las primeras denuncias en su contra. El pronunciamiento de la Cámara delimita ahora cuáles son las investigaciones que continúan alcanzadas por el pedido de desafuero y cuáles quedan fuera de esa medida.

La defensa logró dejar sin efecto una parte del pedido

En su resolución, la Cámara hizo lugar parcialmente al planteo presentado por la defensa del legislador. Ese pronunciamiento tuvo distintos alcances según los hechos investigados.

Por un lado, el tribunal dejó sin efecto el pedido de desafuero vinculado a la investigación por amenazas calificadas por el uso de armas y exacciones ilegales. En ese tramo, la Cámara no dio lugar al planteo relacionado con las amenazas agravadas surgidas a partir de la denuncia presentada por Iván Luna Avellaneda contra el legislador.

Por otro lado, la Cámara mantuvo vigente el desafuero en relación con el presunto peculado de trabajos o servicios. De esta manera, el avance de la investigación por ese hecho permanece habilitado en los términos que ya había establecido el Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación.

Un expediente que avanza con un alcance definido

El pronunciamiento de este lunes establece así un escenario judicial diferenciado para los distintos hechos que fueron incorporados al pedido de desafuero. La Cámara no confirmó la totalidad de la medida solicitada, pero sí sostuvo la posibilidad de avanzar sobre el legislador en relación con el presunto peculado de trabajos o servicios.

El antecedente inmediato fue la decisión del Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación, que había habilitado el desafuero para que Galán pudiera ser sometido a proceso penal por este hecho. La resolución de la Cámara ratifica ese aspecto y, al mismo tiempo, modifica el alcance del pedido en los otros puntos analizados.

La causa forma parte del escenario judicial que comenzó a tomar dimensión desde abril, cuando se conocieron las primeras denuncias contra el diputado provincial del MID. Entre ellas se encuentra la presentación de Iván Luna Avellaneda, que dio lugar al planteo relacionado con las amenazas agravadas.

Los próximos pasos

Con la decisión de la Cámara ya adoptada, el proceso tiene ahora una instancia formal próxima: el lunes 21 de septiembre se realizará la lectura de los fundamentos de la resolución.

El contenido de esos fundamentos permitirá conocer las razones que llevaron a la mayoría del tribunal a confirmar parcialmente el desafuero y a dejar sin efecto los puntos vinculados con las amenazas calificadas por el uso de armas y las exacciones ilegales.

De este modo, el expediente queda encaminado con un alcance concreto: la investigación por el presunto peculado de trabajos o servicios continúa siendo el eje por el cual se mantiene vigente el desafuero de Javier Galán, mientras que la Cámara rechazó esa medida respecto de los otros hechos analizados.