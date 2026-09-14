Inseguridad en Catamarca: robó un somier y lo atraparon tras una persecución

En la tarde de hoy, un operativo de seguridad se puso en marcha cuando efectivos de la Comisaría Primera debieron constituirse en la calle Ayacucho al 300. En dicho lugar, un hombre de 51 años de edad se acercó a los uniformados para manifestar una situación delictiva de la que habría sido víctima. Según su testimonio, una mujer y un hombre a bordo de un automóvil Chevrolet Corsa Classic de color gris habrían cometido un hecho ilícito en su perjuicio. Ante la gravedad de la situación relatada por el damnificado, el personal policial lo invitó formalmente a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 1.

Con la información inicial recabada en el lugar de los hechos, los uniformados actuaron con celeridad para dar aviso inmediato a sus pares del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911). Desde allí se emitieron las alertas pertinentes a las distintas dependencias policiales distribuidas en la jurisdicción, con el objetivo de montar un operativo cerrojo y dar tanto con los sospechosos como con los elementos que habrían sido sustraídos al vecino damnificado.

Despliegue territorial y hallazgo de los elementos

La coordinación entre las distintas áreas operativas dio frutos positivos momentos más tarde, cuando el personal interviniente, trabajando de manera conjunta con numerarios de la Seccional Octava, logró constituirse en las inmediaciones de la intersección formada por las calles Los Jacarandas y Bélgica.

En ese punto estratégico de la ciudad, los efectivos concretaron dos procedimientos fundamentales para la causa:

El secuestro formal de un somier completo, el cual sería el producto del delito perpetrado contra el hombre de 51 años.

El secuestro del rodado mencionado, correspondiente al automóvil Chevrolet Corsa Classic de color gris en el que circulaban los sospechosos.

Aprehensión y directivas de la Justicia

Cabe señalar que, durante el desarrollo del procedimiento en la vía pública, los policías formalizaron la aprehensión de uno de los presuntos autores del hecho investigado. Se trata de un hombre de apellido Orellana, de 32 años de edad, quien tras ser reducido y demorado fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición de las autoridades competentes.

Para finalizar con las actuaciones de rigor, tomó conocimiento e intervención directa la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. Desde dicha dependencia judicial se impartieron las directivas y se indicaron los pasos a seguir para continuar con la investigación, esclarecer por completo el episodio y definir la situación procesal del aprehendido.