EE.UU. habilita fondos venezolanos para la defensa de Maduro y su esposa

El Gobierno de Estados Unidos autorizó el uso de recursos del Estado venezolano para financiar la defensa legal del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores, en el marco del proceso judicial que ambos enfrentan en Nueva York. La decisión, revelada a través de un documento judicial citado por la prensa local, marca un punto de inflexión en un caso atravesado por restricciones financieras derivadas de sanciones internacionales.

La resolución se inscribe en actuaciones ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde el juez federal Alvin Hellerstein habría permitido esta vía como mecanismo para garantizar la representación legal efectiva de los acusados.

Hasta este momento, las sanciones impuestas al Gobierno venezolano habían bloqueado el acceso a fondos estatales, generando un obstáculo directo para el pago de honorarios legales. Esta situación había sido señalada por la defensa como una limitación que afectaba el derecho constitucional a contar con asistencia letrada adecuada.

El rol clave de la OFAC

En este contexto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro desempeñó un papel determinante. El organismo emitió licencias enmendadas que autorizan a los abogados de Maduro y Flores a recibir pagos provenientes del Gobierno venezolano, aunque bajo condiciones específicas.

Entre los requisitos establecidos se destacan:

Los pagos deben realizarse con fondos disponibles después del 5 de marzo de 2026.

Los recursos no pueden provenir de ciertos depósitos restringidos, en línea con las disposiciones vigentes del Departamento del Tesoro.

Estas condiciones reflejan un intento de equilibrar el cumplimiento del régimen de sanciones con la necesidad de garantizar derechos fundamentales en el proceso judicial.

Un conflicto legal previo

La autorización llega luego de un período de fuerte controversia en torno al financiamiento de la defensa. Los abogados de Maduro habían denunciado que el bloqueo de activos impedía percibir honorarios, lo que comprometía la continuidad de la representación privada.

De hecho, la defensa había argumentado que esta restricción interfería directamente con el derecho constitucional a elegir abogado, un principio protegido por la legislación estadounidense.

El conflicto escaló hasta el punto de que se plantearon objeciones formales ante el tribunal, advirtiendo que la imposibilidad de financiar la defensa podía afectar la validez del proceso judicial.

El proceso en Nueva York

El caso contra Maduro y Flores se desarrolla en Nueva York, donde ambos enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo. Los dos acusados se han declarado no culpables.

Su situación judicial se remonta al 3 de enero, fecha en la que fueron capturados durante una incursión militar estadounidense en Venezuela. Este operativo dejó más de 100 muertos, añadiendo un contexto de alta complejidad política y militar al proceso penal.

Desde entonces, el juicio ha estado marcado no solo por la gravedad de los cargos, sino también por disputas legales en torno a las condiciones de su defensa, incluyendo el acceso a recursos económicos.

Implicancias de la decisión

La autorización para utilizar fondos venezolanos no solo resuelve un obstáculo práctico, sino que también redefine el equilibrio entre sanciones internacionales y garantías judiciales.

En términos concretos, la medida:

Permite la continuidad de la defensa privada de los acusados.

de los acusados. Evita posibles cuestionamientos constitucionales al proceso.

al proceso. Introduce un precedente sobre el uso de activos sancionados en contextos judiciales.

Al mismo tiempo, mantiene restricciones claras sobre el origen y la disponibilidad de los fondos, evidenciando que la flexibilización es limitada y cuidadosamente regulada.