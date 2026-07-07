Efecto frío: cortocircuito provocó voraz incendio en una vivienda

Un incendio estructural registrado durante la madrugada movilizó a los servicios de emergencia en la ciudad de Tinogasta, luego de que una vivienda ubicada sobre calle 30 de Octubre, entre Rivadavia y Tristán Villafañe, resultara afectada por un foco ígneo que, de acuerdo con los informes preliminares, se habría originado a raíz de una sobrecarga en la instalación eléctrica doméstica.

La emergencia fue reportada a las 03:36, momento en que se recibió un llamado al número de emergencias informando sobre el incendio en el inmueble. A partir de esa comunicación se activó de manera inmediata el protocolo de actuación previsto para este tipo de situaciones, con el objetivo de contener el fuego, asistir a los ocupantes de la vivienda y evitar mayores consecuencias.

Rápida intervención de los equipos de emergencia

Tras el alerta, distintas instituciones acudieron al lugar para intervenir en el operativo. Del procedimiento participaron efectivos de la Comisaría Departamental Regional 5, integrantes de Bomberos Voluntarios de Tinogasta y personal del Hospital Zonal, quienes trabajaron de manera coordinada en la atención de la emergencia.

La activación del protocolo permitió desplegar los recursos necesarios para combatir el incendio y brindar asistencia a las personas que se encontraban en la vivienda al momento del siniestro.

El origen del incendio

Según los informes preliminares difundidos sobre el hecho, el incendio se produjo como consecuencia de una sobrecarga en la instalación eléctrica doméstica, situación que derivó en un cortocircuito.

El foco ígneo se inició en una estufa eléctrica y, posteriormente, las llamas se propagaron con rapidez. De acuerdo con la información disponible, el fuego avanzó por toda la habitación donde comenzó el incidente y también alcanzó parte del garaje de la vivienda.

Como consecuencia de la intensidad del incendio, la estructura del inmueble sufrió daños de consideración y el techo quedó en peligro de derrumbe, situación que obligó a extremar las medidas de seguridad durante el operativo.

Asistencia médica a dos personas

A raíz del incendio, dos personas debieron recibir atención sanitaria en el lugar. Se trata de un hombre de 79 años y una menor, quienes fueron asistidos por personal de salud perteneciente al Área Programática N.º 10.

La atención se realizó en el sitio del siniestro, en el marco del operativo desplegado por los distintos organismos que participaron de la emergencia. La información difundida no precisa otras circunstancias relacionadas con el estado de salud de las personas asistidas.

Daños materiales y riesgo estructural

El incendio provocó importantes daños en el sector donde comenzó el foco ígneo y alcanzó también parte del garaje de la vivienda.

La rápida propagación de las llamas generó además un compromiso estructural en el inmueble, ya que el techo quedó con riesgo de derrumbe, condición que obligó a los equipos intervinientes a desarrollar las tareas bajo estrictas medidas de seguridad.