El ADN confirma la identidad del bebé en el caso del féretro vacío entregado por la Maternidad Provincial

El estremecedor caso que conmocionó a la opinión pública por la entrega de un féretro vacío por parte de la Maternidad provincial ha sumado una confirmación científica determinante. El resultado del examen de ADN arrojó un resultado positivo, estableciendo fehacientemente que el bebé encontrado en la morgue judicial es hijo de la joven madre que inició la denuncia.

Fuentes judiciales informaron que el cotejo genético, que consistió en comparar la sangre extraída a la mujer con las muestras tomadas del cuerpo del recién nacido hallado en la dependencia hospitalaria, coincidió plenamente. Este procedimiento ha permitido despejar cualquier duda sobre la identidad del niño y ratificar el vínculo biológico entre ambos.

La medida pericial clave fue ordenada por la fiscal en feria, Paola González Pinto, y se desarrolló días atrás en las instalaciones del Laboratorio Científico Forense del Poder Judicial, ubicado en Villa Dolores. Durante la toma de muestras, la madre estuvo acompañada por sus familiares, en el marco de una causa que se originó cuando ella misma denunció que el ataúd que había sepultado el pasado 31 de diciembre no contenía restos en su interior.

Los hitos técnicos y legales que marcan el avance de la causa incluyen:

Denuncia original : radicada en la Unidad Judicial N°3 tras las sospechas de la progenitora.

: radicada en la tras las sospechas de la progenitora. Exhumación : procedimiento realizado en el cementerio de Palo Labrado , donde se constató de forma oficial que el pequeño féretro estaba vacío.

: procedimiento realizado en el cementerio de , donde se constató de forma oficial que el pequeño féretro estaba vacío. Hallazgo en la morgue : localización de un cuerpo de recién nacido en la morgue de la Maternidad , el cual permanecía registrado como NN hasta la realización de la pericia.

: localización de un cuerpo de recién nacido en la , el cual permanecía registrado como hasta la realización de la pericia. Diligencias adicionales: la Justicia dispuso la realización de la autopsia y la toma de muestras genéticas que hoy confirman la identidad.

Estado de la causa

A pesar de la confirmación del ADN, que resuelve la incertidumbre sobre el paradero del cuerpo del bebé, la causa sigue en investigación para determinar las responsabilidades detrás de la entrega del féretro vacío y el manejo administrativo del cuerpo encontrado. El proceso judicial busca esclarecer cómo se produjo el error o la omisión que derivó en este dramático suceso.