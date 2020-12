El crimen del docente Calderón será juzgado en la Cámara Criminal Penal Juvenil

En horas del mediodía ingresó por secretaría de la Cámara Criminal Penal Juvenil el expediente del homicidio del docente belicho, Héctor Calderón, para su juzgamiento. La causa tiene como imputados a una pareja de novios, Gabriel Carrizo (20) y una joven, hoy de 18 años, quien era adolescente en enero de 2019 cuando ocurrió el homicidio en Belén y, Joaquín Chanampa, amigo de Gabriel, quien llega acusado por el delito de encubrimiento agravado.

El crimen de Calderón, un reconocido docente de Belén, conmocionó a toda la comunidad, quienes movilizados por la gravedad del hecho y la violencia con la que fue asesinado marcharon pidiendo justicia.

El 15 de enero, el mismo día en que Héctor iba a festejar su cumpleaños, su cuerpo fue encontrado sin vida dentro de la bañera de su casa. En la habitación había mucha sangre y todo estaba desordenado. Al cabo de unos días, los investigadores detuvieron a la joven la pareja, quienes habrían, según el decreto de determinación del hecho, gastado parte del dinero robado a Calderón adquiriendo un oso de peluche.

Aquella noche del crimen Gabriel "Gabocha" Carrizo se reunió con Calderón en la casa de este ultimo, donde compartieron unas bebidas, pero luego Carrizo atacó en el dormitorio a Calderón y lo asesinó. En su declaración, Carrizo argumentó a su favor que el docente se le habría "insinuado" sexualmente por lo que él se molestó y terminó por matarlo, tal como lo confesó ante el fiscal de la causa, Dr. Jorge Flores.

En cuanto a la participación de su novia V.S. el fiscal reconstruyó que la jovencita ayudó a su novio y tenia conocimiento en todo momento de lo que hacía su novio en la casa de Calderón. Por esta razón, el fiscal imputó a ambos del supuesto delito de Homicidio doblemente agravado por alevosía y para facilitar, consumar y ocultar otro delito para asegurar su resultado y la impunidad (Criminis Causa) y robo en concurso ideal en calidad de autores. Imputación que prevé una pena única de prisión perpetua en caso de ser declarados culpables por el tribunal del fuero especializado.

En tanto que Joaquín Javier Escalante debe responder por el delito de encubrimiento. Según la fiscalía, el joven al momento de enterarse del crimen le escribió a Gabocha y le preguntó "¿fuiste vos?" respondiendo él "No digas nada", para luego descartar el teléfono y no dar aviso a la justicia.

En Septiembre las defensas se habían opuesto a la elevación a juicio y la Cámara de Apelación Penal Juvenil no hizo lugar a los planteos de nulidad y la causa fue elevada a juicio.

Voceros de la Cámara Criminal Penal Juvenil informaron a LA UNIÓN que por lo avanzado del calendario, la fecha de debate se fijará para el próximo año.

Así también trascendió que tal como se desarrolló en Agosto pasado el juicio a un jovencito por abuso sexual en La Paz, el juicio del docente podría realizarse en la ciudad de Belén, departamento homónimo.