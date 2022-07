Él demostraba amor en las redes sociales, pero la terminó matando a ella y a su hijo

Daniela Carco y su hijo León Cáceres aparecieron muertos en el baño de su casa en Vicente López. A unos pocos metros yacía en el piso de la bañera el cuerpo de Gabriel Cáceres, padre del nene de 7 años y pareja de la mujer.

Madre e hijo mostraban signos de violencia y según la primera pericia habrían muerto a golpes. En cambio, el hombre presentaba señales de envenenamiento. La primera hipótesis que plantean los investigadores es que Cáceres habría asesinado a golpes a su esposa y a su hijo, y luego se habría suicidado aspirando gas tóxico.

Todo fue descubierto por la llamada de la directora del colegio “Cuarto Creciente” de Florida, una institución “Waldorf” al que León venía faltando desde hace tres días. La familia parecía llevar una vida armónica: viajes, vacaciones y salidas los fines de semana. Pero detrás existía una trama aterradora.

24 horas antes de la primera ausencia del nene de siete años, la pareja se mandaba mensajes de amor y subía fotos cariñosas con él. A priori, los comentarios de Cáceres parecían ser una coartada para ejecutar su plan. La dedicatoria de Gabriel Cáceres a Daniela Carco dos días antes de que aparezcan muertos. (Foto: Facebook).

Lentos, mensajes de amor y dedicatorias: ¿La coartada?

El exceso en mensajes de amor de Gabriel Cáceres en las redes sociales de Daniela Carco hacen sospechar aún más la situación. Dos días antes de la primera ausencia de León al colegio, el hombre le dedicó a la docente una lista de Youtube de lentos de los 80 con un mensaje de amor.

“Así nos enamoramos... y así me enamorás cada día, alimentándome tu pasión en cada 'te amo'”, escribió Cáceres. La publicación no tuvo ni un me gusta ni un comentario de la mujer de 44 años.

Pero la actividad en redes de Cáceres era exageradamente cariñosa para con Carco. Constantemente le respondía sus publicaciones diciéndole que la amaba e incluso publicaba imágenes de ella y su hijo que no recibían ninguna respuesta.

Apenas hace cuatro días le respondió una publicación de Facebook con un emoji de un corazón. Justo el día en el que los tres integrantes de la familia dejaron de dar señales de vida.

Las señales de la víctima en redes sociales

Mientras Cáceres llenaba de amor a la docente, la mujer enviaba señales de peligro compartiendo publicaciones en su Facebook. “¿Alguna vez amaste tanto a alguien que intentabas entenderlo mientras te hería?”, reza una de las imágenes que compartió la mujer. Insólitamente, su esposo le respondió la publicación con un emoji de un corazón.

Nacida en San Carlos de Bariloche, la mujer lanzó otra señal el 15 de febrero de este año. Una imagen de una niña triste y una pregunta aparecen en la publicación: “¿Qué hace tóxico a unos padres?”. La imagen que compartió Daniela Carco hace unas semanas en su facebook. (Foto: Facebook).

La imagen da distintas respuestas, como por ejemplo: ”Inmiscuir a los hijos en problemas de pareja” o “hablar mal al hijo de otro padre”. Sobre esa publicación, Cáceres no respondió.

La denuncia de violencia de género y la respuesta de Cáceres: “Las amo hermosas”

María Daniela Carco tenía una hija de una relación anterior. Roma Carco tiene 19 años y hace dos, en 2020, denunció a Gabriel Cáceres por violencia de género y se fue de su casa para irse a vivir a Monte Grande. La respuesta de Gabriel Cáceres a la publicación de Daniela con Roma Carco, la joven que lo denunció por violencia de género. (Foto: Facebook).

Hasta hace algunos días, su mamá continuaba subiendo imágenes junto a la joven y la reacción del presunto agresor era ignorar la situación y desplegar amor en Facebook. Hace dos semanas, ante una foto de Daniela y Roma, el hombre escribió: “Hermosas de mi vida, las amo”.

La denuncia por violencia de género no es algo menor en la causa, ya que el fiscal Gastón Larramendi sostiene que el asesinato de Daniela Carco fue motivado por la violencia de género. Se espera que la fiscal Lidia Osores Soler, especializada en la materia, trabaje junto a él para esclarecer lo sucedido.

Por el momento, la hija de Carco no fue contactada por la Justicia que investiga las muertes. La joven tampoco se acercó a la casa donde vivía su madre junto a Cáceres y su medio hermano.