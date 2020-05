El fiscal juvenil dijo ser competente para continuar con la investigación del homicidio de Agustín Rasguido

La suspensión de la audiencia de control de detención por la presentación del abogado del imputado recusando al fiscal penal juvenil, el funcionario dijo que ya le corrió vista a las partes y la próxima semana se expedirá al respecto. Sin embargo, adelantó que es competente en la investigación del homicidio de Agustín Rasguido a pesar de que la adolescente mencionada en el expediente sea inimputable, por su edad. "Hay antecedentes de esta fiscalía y del juzgado de haber intervenido y resuelto causas donde el adolescente involucrado es inimputable".

En diálogo con La Unión, el fiscal Guillermo Narváez dijo "según la jurisprudencia pacífica en la materia considera la inconveniencia de decepcionar indagatoria a un menor no punible por lo traumático de la situación. Es un acto solemne que no responde al derecho a ser oído como lo establece la Convención de los Derechos del Niño porque puede abstenerse de declarar".

Asimismo, agregó: "La indagatoria de un menor no punible es facultativo recepcionar indagatoria no imperativo art. 305 cuarto párrafo del C.P.P. Es decir que tratándose de un menor no punible -menor de 16 años- se puede dictar el sobreseimiento sin necesidad de recibirle previamente indagatoria. Así lo sostiene la jurisprudencia. Más aún en este caso de una gravedad en el hecho delictivo. En este caso se respeta el derecho a ser oído mediante la cámara Gesell un procedimiento más saludable y menos traumático para el menor no punible. Este criterio lo he sentado en otras resoluciones. El juez en recientes fallos estableció la competencia en menores punibles y no punibles. Por supuesto que el menor no punible se le dictará el sobreseimiento".



Finalmente, el fiscal explico que "ahora se correrá vista a las partes, es decir a la asesora de Menores, Defensor Penal Juvenil -en representación de la adolescente no punible- y querellante particular, representante legal de la familia del joven asesinado".



"Luego dictó resolución. Por otro lado, la excepción de incompetencia -planteo de la defensa de Nievas- no suspende el proceso. Se continuará con todas las medidas procesales en la investigación", finalizó el fiscal Guillermo Narváez.