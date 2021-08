El fiscal pidió 14 años para el médico Villalobo por cuatro hechos de abuso sexual

Hace instante en la continuidad del juicio oral que se sigue en contra de Ricardo Villalobo, el medico ecógrafo imputado por siete hechos de abuso sexual contra cuatro mujeres a quienes atendió como pacientes entre los año 2017 y 2019, en la audiencia se escuchó a la última testigo y luego, los alegatos de las partes.

El tribunal integrado por el juez Luis Guillamondegui, Rodrigo Morabito y la jueza Elena Berrondo, abrieron la audiencia poco después de las 9.00 de la mañana e hicieron ingresar al recinto a la última testigo.

Se trata de una profesional de la salud quien en la jornada del lunes no había podido concurrir. Luego de escuchar su declaración, la que no aporto ningún dato nuevo al plenario, según explicaron voceros judiciales, el presidente del tribunal abrió la ronda de los alegatos.

El primero en exponer las conclusiones fue el representante del Ministerio Publico fiscal, Dr. Gustavo Bergesio quien adelanto que modificaría la imputación en contra del imputado Villalobo, quien había llegado imputado de los delitos de "Abuso Sexual gravemente ultrajante" ?dos hechos-; "Abuso sexual gravemente ultrajante en grado de tentativa" y "Abuso sexual simple" ?tres hechos- en concurso real.

También hizo mención a los testimonios escuchados en la sala que acreditaban que el medico debería ser condenado por los delitos de abuso sexual simple ?dos hechos- y Abuso sexual gravemente ultrajantes ?dos hechos- y recibir por ello una pena de 14 años de prisión.

Luego la represente de las víctimas en su rol de Querellante Particular, Dra. Silvia Barrientos expuso sus alegatos.

Si bien a líneas generales compartió las conclusiones arribadas por el ministerio publico estuvo en desacuerdo con el montó de la pena solicitada entendiendo que una condena justa sería la de 18 años de cárcel.

Por estos momentos, tras un breve cuarto intermedio, el tribunal están escuchando a la defensa del médico imputado, representada por los abogados Fernando Contreras y el Dr. Brito, de la provincia de Tucumán.