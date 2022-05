El fiscal pidió prisión perpetua para los padres de la niña asesinada en Tinogasta

Durante la mañana, en la Cámara Penal N° 3, las partes intervinientes en el juicio oral y público por el infanticidio de una pequeña de cuatro meses, por el comparten el banquillo de los acusados sus padres, Juan Olivera y Daniela González, expusieron sus alegatos. Mientras que el fiscal pidió la pena máxima para ambos por el delito de homicidio agravado por el vínculo, prisión perpetua, solicitó además la inmediata detención de los imputados. Las defensas, en tanto, pidieron la absolución en el caso de la madre y un delito culposo en el caso del padre.

La anteúltima audiencia inició poco después de las 9:30 de la mañana. El fiscal Miguel Mavuecín alegó por más de cuarenta minutos solicitando a los jueces la condena de prisión perpetua para los padres.

En líneas generales, Mauvecín sostuvo la imputación respaldándola con el testimonio, escuchado en la sala a los que realizaron la autopsia de la niña. “...los traumas severos no pueden ser accidentales, fueron categóricos, indicaron los médicos, ante esta situación. Los golpes y trauma de la menor sucedieron en distintitos tiempos, porque si bien el golpe del fallecimiento fue 72 horas, pero los anteriores también incidieron en el deceso”; Paródicamente dijo el fiscal “el 25 de abril es el día de la lucha contra el maltrato infantil y la niña murió ese día, víctima del maltrato de sus padres”. Porque como dijeron los médicos, insistió “los traumas que presentaba en la cabeza y los síntomas se correspondían con maltrato infantil, que la Dra. Carrizo advirtió al ver la fractura de humero. La menor sufrió violencia con golpes que pueden tener al menos un mes antes del deceso” agregó. Sin embargo indicó que “los golpes se produjeron en distintos tiempos. La autoría está más que clara. En vez de cuidar, criar y educar a la menor, la maltrataron sistemáticamente hasta llevarla a la muerte”. Al referirse a la declaración que ambos dieron en el inicio del debate el fiscal sostuvo “mienten ambos mienten sistemáticamente”. Así también hizo mención´´ a la actitud que tuvieron ambos ante el fatal desenlace... ya lo dicen las pericias, estaban angustiados, pero no por lo que había pasado con su hija sino por la situación que ellos estaban pasando de quedar detenidos¨.

Al momento de pedir la pena, el fiscal solicitó la prisión perpetua para ambos como así también su inmediata detención ante el peligro latente de fuga.

Cabe recordar, que ambos imputados llegan en libertad al debate tras haberse cumplido en abril pasado el plazo de dos años de la prisión preventiva.

Luego de escuchar a las defensas de los imputados, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves, cuando se les otorgará la última palabra de los imputados, seguidamente del dictamen de la sentencia.



“Le reventaron la cabeza”



El Dr. Quintar representó a Daniela, la madre de la niña víctima, quien responsabilizó del trágico desenlace a la pareja de esta y padre de la víctima. ¨Ella, por su asistida, estaba siendo estafada y engañada por su pareja.

“Era él, quien quería deshacerse de la niña, porque su familia le había dicho que no era su hija” argumentó el letrado haciendo referencia a que días previos a la muerte de la pequeña, la pareja había tenido una fuerte pelea. El concubino, ya venía golpeando a la bebé, pero ella no se daba cuenta, porque es una persona discapacitada.

Asimismo hizo mención a que la niña se encontraba al cuidado de su padre horas previas al deceso señalando ¨él le dijo que se había ahogado con leche y en La Rioja la psicóloga le dijo ¨tu hija no se ahogó con leche, a tu hija la mataron¨. Previo a pedir la absolución de su clienta, el abogado se refirió que ella no participó, ni cometió el hecho terrible en el que le reventaron la cabeza a su hija. Por eso rechazó la acusación fiscal, ya que no se probó la autoría de mi defendida¨, finalizó.

“Solo está probada la muerte y su causa”

Finalmente, en la sala se escuchó el alegato de la defensa del imputado Olivera ejercida por la defensor oficial, quien no excusó a su asistido del trágico hecho pero si puntualizo que ´actuó de una manera culposa en la situación y no dolosa¨. Para la abogada durante el debate solo quedó probada la muerte de la niña y la causa que la ocasionó politraumatismo grave, existiendo dos grandes dudas: 1. la data de la muerte, porque no queda claro si esas 72 horas se deben tomar desde la autopsia o el ingreso de la niña al hospital; 2. sitúan el hecho entre los días 22 de marzo y el 22 de abril era víctima de maltrato ¨síndrome del niño maltratado, pero que no tenga una etiología acreditada no quiere decir que sea dolosa¨ expresó la abogada.

Insistió en su exposición que ´quedo claro que la coimputada era quien cuidaba a los niños en su hogar y que Olivera, su asistido, trabajaba de albañil durante todo el día. Los roles estaban bien definidos¨. En esa línea, la defensora recordó que el 25 de marzo González llevó a la niña al hospital, porque estaba resfriada, pero los médicos le dijeron que tenía un golpe en la cabeza, ´hay una testigo que declaro en este juicio que dijo haber escuchado en el pasillo una discusión, donde mi asistido le reclamó a la mamá de la niña ´por el traumatismo de cráneo¨.

Además, aclaró que Olivera nunca dijo que le dio la mamadera a la beba, que ella estaba en la cuna cuando el llegó a la casa y sintió un ruido extraño y cuando fue a verla la encontró convulsionando, pero como no es médico, para él estaba ahogada´. Asimismo renegó de la investigación, ya que no quedo probado el rol de cada uno en el grave hecho en el que se les acusa de coautoría, ´si quedo acreditado que la niña era víctima de malos trato´. Al referirse a al conducta de su asistido, dijo que ¨no cumplió con su rol de padre. El sabia de los golpes que presentaba la niña con anterioridad, tendría que haber hecho algo más para proteger a su hija; por eso entiendo dijo la abogado que ´la conducta de olivera debe encuadrarse en una conducta culposa, por negligencia o impericia, pero nunca en un conducta dolosa¨. Por todo ello, la abogada pidió la absolución y de manera subsidiaria sea condenado por un delito culposo.