El hombre que asesinó a su esposa había estado detenido en septiembre

La relación entre Olas y Gallo Arias no marchaba bien de un tiempo a esta parte. Allegados a la joven daban cuenta de que el hombre, quien se desempeñaba como seguridad en una empresa minera en el interior de la provincia, donde trabajaba 15 días y regresaba una semana a la capital, no aceptaba que la relación “ya no funcionaba”.

El 16 de septiembre pasado, Anyelén denunció a Olas por violación de domicilio, aclarando en dicha denuncia, según lo informado por voceros oficiales, que no había sido víctima ni de malos tratos físicos, ni de amenazas.

En esa oportunidad, el fiscal Jonathan Felzstyna hizo detener a Olas, lo indagó e imputó por violación de domicilio, imponiéndosele restricción de acercamiento al inmueble. Sin embargo, según trascendió, aparentemente la pareja habría “regresado”, motivo por el cual Olas estaba en la vivienda cuando asesinó a su esposa.