El padre de Agostina apuntó a cómplices y denunció encubrimiento: "No actuó solo"

En medio del avance de la investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, su padre, Gabriel Vega, ofreció una conferencia de prensa con un mensaje claro: justicia para su hija. Al inicio del encuentro, Vega solicitó un minuto de silencio en memoria de Agostina, gesto que marcó el tono de un diálogo cargado de dolor, pero también de determinación.

Durante su intervención, el padre expresó sin ambigüedades: "Todos los que han estado implicados la van a pagar. Todos tienen que estar presos". Afirmó que su búsqueda de justicia no cesará: "Hasta que no caiga el último no voy a parar". La conferencia, convocada oficialmente este martes a través de sus abogados, se convirtió en un espacio donde la familia paterna buscó transmitir tanto su dolor como su respaldo al trabajo judicial en curso.

La defensa de la intimidad de Agostina y el respaldo al fiscal

La primera palabra en la conferencia la tuvo la abogada Fernanda Alaniz, quien pidió a los medios que no se difunda información sobre la vida privada de Agostina. "Ella es una víctima, de esta forma la vuelven a matar una y otra vez. Así que les pedimos basta", sostuvo. Alaniz enfatizó que la familia respalda plenamente al fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación: "Apoyamos al fiscal abiertamente porque creemos en la investigación, porque este papá trabajó codo a codo con él".

Este respaldo apunta a reforzar la confianza en la investigación formal, en paralelo a la búsqueda personal de pruebas realizada por Gabriel Vega, quien ha sostenido que existen más involucrados en el crimen de su hija.

La investigación paralela de Gabriel Vega

Gabriel Vega, ex policía, relató durante la conferencia que desde el primer momento no confió en la coartada de Claudio Barrelier, único detenido por el crimen de Agostina. "Desde el principio, el tipo (Barrelier) tenía una coartada. No le creí, por eso yo seguí investigando", aseguró.

El padre manifestó además que posee pruebas que demostrarían la participación de otros implicados: "Yo sé que esta persona no lo hizo solo. Mi corazón me dice que es así". En ese sentido, los abogados de la familia confirmaron que solicitaron la imputación por encubrimiento de Soledad, expareja del acusado y propietaria del Ford Ka negro vinculado a la investigación. Vega señaló que la mujer habría mentido al declarar, ya que, según sus palabras: "Cuando hablé con ella y le empecé a repreguntar cosas se iba de foco".

Recuerdos y legado de Agostina

En un momento cargado de emoción, Gabriel Vega recordó la personalidad de su hija: "Agostina era una nena feliz, ella te transmitía una sonrisa". Subrayó también su solidaridad y disposición hacia los demás: "Ella siempre estaba para todos". Entre anécdotas familiares, el padre compartió cómo intentaba enseñarle cautela en su vida cotidiana: "Ella era muy confianzuda, renegábamos con ella. Le decíamos: 'Agostina no confíes en la gente'. Y a ella le entraba por un oído y le salía por el otro, porque era adolescente".

Estos recuerdos buscan humanizar la historia y resaltar la pérdida irreparable que representa este crimen, más allá de las implicancias judiciales.

Justicia y llamado social

Finalmente, Vega hizo un llamado a la sociedad, vinculando su dolor personal con un reclamo colectivo: "Asesinaron a mi hija y hubo un montón de Agostinas, no tiene que haber más. Eso es lo que tenemos que cambiar como sociedad". Además, expresó su apoyo a la marcha convocada para el miércoles, reforzando la necesidad de visibilizar el caso y exigir justicia.

El caso de Agostina Vega no solo ha conmovido a Córdoba, sino que plantea un desafío a las autoridades y a la sociedad en su conjunto: garantizar que los responsables respondan ante la ley, mientras se protege la memoria y la intimidad de la víctima.