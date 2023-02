El pedido del esposo de Andrea Díaz: "Ella está luchando por su vida y por eso pido justicia"

A una semana del violento arrebato que sufrió Andrea Díaz, la joven madre sigue internada en el Hospital San Juan Bautista con un traumatismo de cráneo que ha derivado que se encuentre en estado de coma, por eso el clamor de su esposo es por justicia. “Ella está luchando por su vida”, sentenció con dolor Maximiliano Villagra, marido de la víctima, tras contar que ese domingo ella se dirigía a su casa para almorzar con su familia, luego de haber estado trabajando hasta pasado el mediodía.

Mientras la causa ya cuenta con dos detenidos, identificados estos por las cámaras de seguridad que hay en la zona del accidente, Maximiliano sigue el avance de la causa mientras acompaña la internación de su esposa. “Se que se ubicó a los maleantes que provocaron este hecho y por esto pido justicia. Que el sufrimiento de ella no sea en vano y que otras tantas mujeres que pasan por la misma situación, no vuelvan a tener que sufrir estas consecuencias”, acotó en el diálogo que mantuvo con Radio Valle Viejo.

Contó luego, en cuanto al estado de salud y mientras aguarda las novedades que se le dará al mediodía, que hasta este domingo el estado de Andrea es estable. Se la mantiene en coma y con drogas para controlar la presión y recién, una vez estabilizados estos valores, se comenzará a despertarla.

Villagra comentó que las cámaras fueron fundamentales para la investigación, dado que hasta el momento no se han presentado testigos. Luego tras agradecer la atención y dedicación de los profesionales del nosocomio capitalino, descartó que vaya a ser trasladada a otro centro de salud, por cuanto cuenta con obra social. “Ella no puede ser movida por el estado en el que está y en un prinicipio no se pudo tramitar una derivación justamente porque le habían robado toda la documentación. Más allá de esto, rescato la muy buena atención del hospital”, acotó.

Recordemos que este sábado, luego de rastrillajes fue ubicada la cartera con todas las pertencias de Andrea. Esto fue en B° Magisterio y estos elementos quedaron en calidad de secuestro a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno.