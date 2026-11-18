La Fiscalía de Instrucción N° 5 del Distrito Norte, a cargo del fiscal Hugo Costilla, concluyó la investigación penal preparatoria y dispuso la elevación a juicio de una causa que tiene como único acusado a Jorge Rolando Romano, imputado por el delito de lesiones graves calificadas por ser cometido mediando abuso funcional de miembros de la fuerza policial, en concurso ideal (ocho hechos), en calidad de coautor.

El expediente investiga las circunstancias en las que ocho aspirantes a ingresar a la Policía de la Provincia habrían sufrido graves consecuencias físicas durante un campamento de adaptación realizado el 30 de diciembre de 2016. Los hechos ocurrieron en el campamento N° 1 de Las Pirquitas, departamento Fray Mamerto Esquiú, en el marco de las actividades previstas para quienes atravesaban el período de preparación previo a su ingreso a la institución policial.

De acuerdo con la acusación fiscal, durante esa jornada los aspirantes habrían sido sometidos a ejercicios físicos extremos y continuos, con escasos intervalos de descanso, sin contar con la hidratación necesaria y bajo condiciones de elevadas temperaturas.

Las circunstancias investigadas describen un escenario en el que la exigencia física, las condiciones ambientales y las deficiencias en la asistencia y la logística habrían tenido consecuencias graves para los participantes. Los ocho damnificados padecieron lesiones musculares e insuficiencia renal aguda de distinta gravedad, mientras que varios de ellos necesitaron tratamientos de hemodiálisis.

La investigación permitió reconstruir las circunstancias del episodio, analizar las intervenciones atribuidas a los policías que participaban de las actividades y reunir distintos elementos médicos, testimoniales y documentales para establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Ocho damnificados y un cuadro médico de gravedad

Uno de los aspectos centrales de la causa está relacionado con las consecuencias físicas que sufrieron los ocho aspirantes durante el período de adaptación. Según los elementos reunidos en el expediente, los afectados presentaron lesiones musculares y cuadros de insuficiencia renal aguda, con diferentes niveles de gravedad.

La situación de varios de los damnificados requirió la realización de hemodiálisis, lo que da cuenta de la importancia de las afecciones médicas que fueron incorporadas al análisis de la investigación.

Entre los elementos científicos considerados se encuentran los diagnósticos vinculados con la rabdomiólisis, un cuadro que fue analizado por los especialistas en relación con el esfuerzo físico excesivo y las condiciones en las que se desarrollaron las actividades del campamento.

La pericia médica especializada incorporada a la causa permitió examinar la relación entre las condiciones de exigencia física, la asistencia disponible, la logística y las temperaturas registradas durante aquella jornada. Las conclusiones establecieron una vinculación entre los cuadros de rabdomiólisis e insuficiencia renal aguda y esos factores.

De esta manera, el análisis médico constituyó uno de los componentes fundamentales para reconstruir las circunstancias en las que se produjeron las lesiones y evaluar los elementos que sustentan la acusación contra Romano.

De seis policías imputados a un único acusado

La causa tuvo inicialmente seis policías imputados. Sin embargo, a medida que avanzó la investigación y se desarrolló la valoración de los distintos elementos probatorios, la situación procesal de los involucrados fue modificándose.

El análisis de las pruebas permitió descartar la participación de cuatro de los policías que habían sido imputados inicialmente. En tanto, respecto de un quinto investigado, se dictó el sobreseimiento por fallecimiento.

Como resultado de ese recorrido procesal, la elevación a juicio comprende únicamente a Jorge Rolando Romano, quien deberá responder por la acusación formulada en calidad de coautor.

La decisión de avanzar hacia la instancia de juzgamiento se sustentó en la valoración integral de las pruebas reunidas durante la investigación penal preparatoria. Al examinar los elementos incorporados al expediente, el fiscal Costilla consideró alcanzado el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal para sostener la acusación contra Romano.

La elevación a juicio representa así el resultado de un proceso de investigación que incluyó la reconstrucción de los acontecimientos, la evaluación de las responsabilidades individuales y el análisis de los planteos procesales presentados durante la tramitación de la causa.

Numerosos testimonios para reconstruir lo ocurrido en Las Pirquitas

La investigación comprendió la recepción de numerosos testimonios de personas que tuvieron vinculación directa o indirecta con las actividades desarrolladas durante el período de adaptación policial.

Entre las declaraciones incorporadas se encuentran las de aspirantes que participaron del campamento, familiares de los damnificados y otras personas relacionadas con las actividades realizadas en el lugar.

Estos testimonios permitieron reunir información sobre el desarrollo de la jornada, las características de los ejercicios físicos y las intervenciones atribuidas a los policías investigados. Su incorporación también contribuyó a reconstruir las circunstancias en las que se habrían producido las lesiones y a contrastar las distintas versiones sobre lo sucedido.

La reconstrucción de los hechos no se limitó a las declaraciones personales. La fiscalía incorporó una importante cantidad de documentación médica, registros institucionales y elementos técnicos que fueron analizados de manera conjunta.

Entre las principales medidas probatorias desarrolladas durante la investigación se encuentran:

Declaraciones testimoniales: testimonios de aspirantes que participaron del período de adaptación, familiares y otras personas vinculadas con las actividades del campamento.

Documentación médica: historias clínicas de distintos hospitales y sanatorios, certificados médicos y exámenes realizados por el Cuerpo Interdisciplinario Forense correspondientes a los ocho damnificados.

Registros institucionales: documentación del campamento y constancias relacionadas con la organización y las actividades del período de adaptación.

Informes técnicos: registros e informes meteorológicos correspondientes a las condiciones ambientales.

Inspección judicial: relevamiento del lugar donde se desarrollaron los acontecimientos, en el campamento N° 1 de Las Pirquitas.

La diversidad de elementos incorporados permitió abordar el episodio desde distintas perspectivas y avanzar en la determinación de las circunstancias que rodearon los hechos investigados.

Una pericia médica especializada del Poder Judicial de Córdoba

Entre las medidas probatorias de mayor relevancia se destacó la realización de una pericia médica especializada a través de un comité del Poder Judicial de Córdoba.

El equipo encargado de esa evaluación examinó las historias clínicas de los damnificados, los informes forenses y los testimonios incorporados a la causa. El objetivo fue analizar los cuadros médicos registrados y establecer su posible vinculación con las condiciones en las que se desarrollaron las actividades físicas durante el campamento.

Las conclusiones de la pericia relacionaron los cuadros de rabdomiólisis e insuficiencia renal aguda con tres factores centrales: el esfuerzo físico excesivo, las condiciones inadecuadas de asistencia y logística y las elevadas temperaturas.

Este análisis especializado aportó elementos técnicos para evaluar las consecuencias que sufrieron los ocho aspirantes y las condiciones en las que se produjo el episodio.

La incorporación de los resultados periciales también permitió complementar la información contenida en las historias clínicas, los certificados médicos y los exámenes del Cuerpo Interdisciplinario Forense. De esta manera, los distintos elementos científicos y testimoniales pudieron ser considerados dentro de una misma reconstrucción de los acontecimientos.