Polémica

Elpidio Guaraz declara ante la Justicia por sus dichos en la causa Rojas

El exintendente fue trasladado desde el Servicio Penitenciario para presentarse ante la Fiscalía General. Debe responder por sus declaraciones públicas que vinculan a autoridades provinciales con el crimen del exministro Juan Carlos Rojas.

5 Febrero de 2026 09.25

Ramón Elpidio Guaraz llegó antes de las 8 de la mañana al edificio de la Fiscalía General, donde fue trasladado desde el Servicio Penitenciario para prestar declaración indagatoria.

El exintendente debe comparecer ante el fiscal de Instrucción N° 5, Hugo Leandro Costilla, en el marco de la causa por el homicidio del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, luego de realizar declaraciones que generaron fuerte impacto político y judicial.

Guaraz será indagado por sus dichos en los que vinculó al gobernador Raúl Jalil, a la senadora nacional Lucía Corpacci y al vicegobernador Rubén Dusso con el crimen del exfuncionario provincial.

El exjefe comunal comenzó ayer a cumplir una condena de 9 años de prisión por abuso sexual. Antes de su detención, había publicado una serie de mensajes en sus redes sociales que provocaron revuelo y derivaron en la citación judicial de este jueves.

Tags
Caso Juan Carlos Rojas condena Elpidio Guaráz polémica

