En la Avda. Juan Chelemín, grave accidente deja a un motociclista en estado crítico

La madrugada de este lunes se vio sacudida por un episodio de extrema gravedad en la zona sur de la ciudad. Un siniestro vial de magnitud tuvo lugar en un punto neurálgico de la capital, dejando como saldo a un conductor con heridas de consideración y un despliegue de emergencia que afectó la circulación en las primeras horas del día. El hecho, que ocurrió en las inmediaciones de la rotonda que conecta las avenidas Juan Chelemín y Costanera, resalta una vez más la peligrosidad de los incidentes viales en horarios de escasa visibilidad.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por fuentes policiales, el siniestro se desencadenó alrededor de las 05:40 horas. En ese momento, un hombre identificado como Carlos Alberto Herrera circulaba por el sector mencionado a bordo de una motocicleta Honda de 150 centímetros cúbicos (cc). Por razones que aún son materia de investigación técnica, Herrera perdió el control de su rodado en plena zona de la rotonda, ubicada estratégicamente frente al predio del Club San Lorenzo de Alem.

La secuencia del accidente fue devastadora. Tras perder la estabilidad, la motocicleta impactó de lleno contra la plantabanda de la rotonda. La inercia del golpe provocó que el conductor saliera despedido de su vehículo, volando por el aire hasta caer dentro del cantero central. El impacto contra la estructura y la posterior caída resultaron en la pérdida inmediata del conocimiento de la víctima, quien quedó tendida en el lugar sin capacidad de respuesta ante los primeros testigos y efectivos que arribaron a la escena.

La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata dada la gravedad del cuadro reportado. Al llegar al sitio del suceso, los efectivos policiales constataron que Herrera se encontraba inconsciente dentro del cantero, lo que motivó la solicitud urgente de asistencia médica.

Tras recibir las primeras atenciones en el mismo lugar del impacto para intentar estabilizar sus signos vitales, el motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan Bautista. El estado de inconsciencia con el que ingresó al nosocomio central de la provincia ha generado una marcada preocupación en el entorno sanitario, mientras se aguardan partes médicos oficiales que detallen la evolución de sus lesiones.

Pericias y afectación del tránsito vehicular

El lugar del siniestro se convirtió rápidamente en un área de trabajo especializado para determinar las causas mecánicas o humanas que derivaron en el choque. En el sector trabajaron de manera conjunta:

Personal policial de la jurisdicción.

Integrantes de la Unidad Judicial N°10, encargados de las actuaciones sumariales.

Peritos accidentológicos para el levantamiento de rastros sobre la calzada y la motocicleta.

Debido a la magnitud del operativo y a la necesidad de preservar la escena para las pericias correspondientes, el flujo vehicular en la intersección de las avenidas Juan Chelemín y Costanera se vio severamente condicionado. Durante varios minutos, el tránsito permaneció habilitado solo por media calzada, lo que generó demoras menores en una hora donde comienza a incrementarse el movimiento de trabajadores y transporte en la zona del Club San Lorenzo de Alem.

Los datos técnicos recolectados en el lugar, centrados en la motocicleta Honda 150 cc y las marcas del impacto en la plantabanda, serán fundamentales para que la Unidad Judicial N°10 pueda reconstruir la mecánica del hecho y determinar si hubo otros factores o vehículos involucrados, aunque los indicios preliminares apuntan a la pérdida de control del rodado por parte de Herrera.