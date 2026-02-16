Raid de muerte en Salta: mató a un ciclista, escapó y falleció en otro choque

La provincia de Salta se convirtió en el escenario de una secuencia fatal que inició este domingo y dejó un saldo trágico de dos personas fallecidas y una herida de gravedad. Los hechos, que en un primer momento fueron abordados por las fuerzas de seguridad como episodios independientes, terminaron revelando una trama de irresponsabilidad y muerte vinculada a un mismo protagonista. Según los informes preliminares, el conductor involucrado habría estado circulando bajo los efectos del alcohol, lo que desencadenó un raid de violencia vial sobre la transitada ruta nacional 68.

El primer impacto y la fuga desesperada

La tragedia comenzó a gestarse en la localidad salteña de La Merced. Allí, sobre la mencionada arteria nacional, el automovilista embistió violentamente a un ciclista que se desplazaba por la zona. El impacto fue de tal magnitud que la víctima perdió la vida de forma instantánea. Sin embargo, lejos de detener su marcha para prestar asistencia o alertar a los servicios de emergencia, el responsable del vehículo decidió darse a la fuga, dejando al ciclista tendido en la calzada sin ningún tipo de auxilio. Esta omisión de auxilio marcó el inicio de una huida que, lejos de garantizarle la libertad, lo conduciría a su propio final apenas unos minutos después.

Segundo siniestro en la curva de Sumalao

La secuencia fatal continuó desarrollándose a pocos kilómetros de distancia, cuando el conductor, en su intento por alejarse de la escena del crimen, llegó a la altura de la curva de Sumalao. En este sector crítico de la ruta 68, el hombre protagonizó un segundo siniestro vial con consecuencias definitivas. Conforme a lo informado por el medio El Tribuno, el vehículo chocó de frente con un Volkswagen Gol Trend en el que se trasladaba una mujer que, en ese momento, se dirigía hacia su puesto de trabajo.

Producto de este último y violento choque frontal, el conductor causante del desastre falleció en el acto, mientras que la mujer del otro rodado resultó con fracturas expuestas. Dada la gravedad de sus lesiones, la víctima debió ser asistida de urgencia y trasladada al hospital local. En un principio, el hecho de encontrar dos escenas de accidentes en un tramo tan corto de tiempo generó diversos interrogantes entre los peritos actuantes. No obstante, las autoridades locales confirmaron finalmente que ambos siniestros fueron protagonizados por el mismo conductor, cerrando así un círculo de fatalidad que evidencia los riesgos mortales de la combinación entre el alcohol al volante y la imprudencia criminal.