En distintos procedimientos policías arrestaron a tres sujetos en Belén

La jornada nocturna en el interior provincial requirió un despliegue preventivo coordinado para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En el marco de un evento masivo desarrollado en el Departamento Belén, las fuerzas de seguridad debieron intervenir de manera inmediata ante el comportamiento disruptivo de algunos asistentes que empañaron la festividad. Los operativos, llevados a cabo por cuerpos especiales, resultaron en la captura de tres individuos que atentaron contra la convivencia pacífica del encuentro.

Los incidentes comenzaron a registrarse en la noche de ayer, aproximadamente a las 22:30 horas. En ese momento, los efectivos del Grupo de Infantería Belén se encontraban cumpliendo tareas de vigilancia y prevención en un evento de gran concurrencia en la localidad de Corral Quemado. Durante el patrullaje del predio, los uniformados detectaron la presencia de un hombre que generaba disturbios entre los presentes.

Ante la alteración del orden público, los agentes procedieron al arresto de un hombre de apellido Alancay, de 45 años de edad. El sujeto fue retirado del lugar tras ser señalado como uno de los principales responsables de iniciar altercados en el sector, asegurando así que el resto de los concurrentes pudiera continuar con sus actividades sin riesgos.

La actividad policial no se detuvo allí, ya que, en el mismo predio y durante el desarrollo del mismo evento, el personal del Grupo de Infantería Santa María detectó un nuevo foco de conflicto. En este segundo procedimiento, los efectivos lograron la aprehensión de otros dos individuos que se encontraban alterando la paz del lugar.

Los detalles de los sujetos demorados en esta instancia son los siguientes:

Un joven de apellido Quiroga, de 25 años de edad.

Un joven de apellido Rodríguez, de 23 años de edad.

En ambos procedimientos, las autoridades constataron que estos hombres habrían sido sorprendidos causando desorden e invitando a reñir a algunos asistentes que estaban en el predio. Esta actitud desafiante y violenta motivó la actuación de los grupos especializados para evitar que las provocaciones derivaran en agresiones físicas de mayor gravedad.

Una vez concretados los arrestos, el protocolo de seguridad vial y ciudadana dispuso el traslado de los tres implicados para su correcta identificación y resguardo. Debido a que los hechos ocurrieron dentro de su área de cobertura, los sujetos fueron llevados a la Comisaría de Hualfín, que por jurisdicción corresponde para estos casos.

Finalmente, Alancay, Quiroga y Rodríguez quedaron alojados en la mencionada seccional a disposición de las autoridades competentes. Las actuaciones se labraron bajo el marco de supuestas infracciones al Código de Faltas de la Provincia, herramienta legal que regula el comportamiento en espacios públicos y sanciona las conductas que incitan a la violencia o al desorden social.