Valle Viejo: detienen a un hombre por violar una restricción de acercamiento

La madrugada en el departamento Valle Viejo se vio alterada por un nuevo episodio de violencia de género que requirió la intervención directa de las fuerzas de seguridad para garantizar la integridad de una mujer de 31 años. El hecho, que pone de manifiesto la crítica situación de quienes deben convivir con el riesgo del incumplimiento de mandatos judiciales, derivó en un operativo certero en la localidad de Santa Rosa, donde se constató la violación de una medida de restricción perimetral vigente que buscaba salvaguardar la vida de la damnificada.

El procedimiento se originó exactamente a las 03:45 de la madrugada de hoy, cuando un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre una situación de conflicto y riesgo inminente. Ante el pedido de auxilio, numerarios pertenecientes a la Comisaría de Santa Rosa se constituyeron de forma inmediata en una vivienda ubicada en el barrio Bella Vista, dentro de la jurisdicción de Valle Viejo. Al arribar al lugar de los hechos, el personal policial entabló diálogo con la propietaria del inmueble, quien adujo que su expareja se encontraba en el lugar, quebrantando de esta manera una medida Judicial de restricción de acercamiento que había sido dictada oportunamente hacia su persona.

Tras verificar la situación y la vigencia de la manda judicial desobedecida, los uniformados procedieron con la aprehensión del supuesto autor del hecho, un hombre de 42 años de edad. El sujeto fue neutralizado por los agentes y trasladado de inmediato a la sede policial, donde quedó alojado en la Seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. Por su parte, el personal interviniente asistió a la mujer y se la invitó formalmente a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 10 para que el proceso judicial siga su curso contra el agresor.

Canales de asistencia y emergencia

Es fundamental recordar a la comunidad que el Estado mantiene operativos diversos sistemas de contención y respuesta profesional para situaciones de esta índole. Las mujeres que atraviesan contextos de violencia familiar y de género, o que se encuentran ante el incumplimiento de medidas protectoras, pueden comunicarse de manera totalmente anónima a la línea gratuita 144 o al 911. Ambos servicios de atención y emergencia se encuentran disponibles las 24 horas del día, durante los 365 días del año, brindando el auxilio de las fuerzas públicas de seguridad de forma inmediata.