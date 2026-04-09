Encontraron muerta ala adolescente que estaba desaparecida: había dejado cartas de despedida

El desenlace que nadie quería confirmar se produjo este jueves a última hora de la tarde. Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente de 14 años que había desaparecido en el partido bonaerense de Merlo, en el oeste del conurbano, fue hallada muerta. Mientras la comunidad se movilizaba en una marcha en el centro de la localidad para exigir su aparición con vida, las fuentes policiales confirmaban el hallazgo de su cuerpo en la localidad de Las Heras, sumiendo en el dolor a una familia y a toda una región que seguía el caso con angustia.

Los detalles del hallazgo y la reconstrucción del trayecto

Según confirmaron los voceros policiales, los indicios recolectados hasta el momento apuntan a una única dirección: "Todo indica que se quitó la vida". La policía confirmó que la menor apareció ahorcada en un árbol, en un sector de la localidad de Las Heras. La reconstrucción de sus últimos movimientos permite determinar que Maitena tomó el tren Sarmiento para desplazarse hasta allí.

Para llevar a cabo este viaje, la joven se valió de elementos específicos que denotan una planificación previa, de acuerdo con la denuncia radicada por su familia:

Se retiró de su vivienda sin su teléfono celular.

Llevaba consigo la tarjeta SUBE para el transporte público.

Contaba con dinero en efectivo al momento de salir de su hogar.

Las pruebas en el hogar y el estado emocional de la menor

La inspección ocular y técnica realizada por el personal policial en la vivienda donde residía Maitena aportó datos cruciales para entender el contexto previo a su desaparición. En el domicilio que compartía con su madre y su hermana, los investigadores hallaron elementos que constan en el parte oficial bajo la carátula de un aparente "estado de depresión":

El hallazgo de nueve cartas de despedida escritas por la adolescente.

Un video guardado en su teléfono celular que reforzaría la hipótesis de su estado anímico.

La estructura familiar de la menor estaba marcada por la separación de sus progenitores. En el marco de la investigación, su padre, Ezequiel Rojas, prestó declaración testimonial y confió un dato que revela la distancia afectiva de los últimos tiempos: hacía dos años que no tenía contacto con su hija.

El último rastro: de la escuela a la desaparición

El miércoles, día en que se perdió su rastro, Maitena cumplió con parte de su rutina habitual. Llegó al establecimiento educativo junto con su hermana mayor. Una vez allí, ambas se separaron, ya que la joven de 14 años se quedó conversando con unas compañeras en la zona.

La alarma se encendió definitivamente al mediodía, cuando su madre fue a retirarla de la escuela y comprobó, con horror, que Maitena nunca había ingresado al establecimiento. Ese fue el punto de partida de una búsqueda que se extendió por más de 24 horas y que terminó de la forma más trágica en la zona de Las Heras.

La pista tecnológica: contactos internacionales e inducción

Uno de los puntos más inquietantes para los investigadores reside en el análisis del teléfono celular que la joven dejó en su casa. Al peritar el dispositivo, se encontraron contactos con teléfonos de países extranjeros.

La principal hipótesis de la fiscalía y la policía es que la adolescente mantuvo una serie de mensajes en línea que podrían haberla inducido a tomar la drástica decisión de terminar con su vida. La justicia intenta ahora constatar la identidad de estos interlocutores y el tenor de las conversaciones que mantuvieron con la menor, buscando determinar si existió una instigación directa que derivó en este luctuoso suceso que hoy enluta al oeste bonaerense.