Encontraron muerto en una laguna a un joven que estaba desaparecido hace más de diez días

Cristian Solís fue encontrado muerto en una laguna cercana al aeropuerto internacional de Resistencia. El hombre de 27 años estaba desaparecido desde el 30 de noviembre.

El cadáver fue encontrado por un cazador deportivo, que llamó al 911 y alertó sobre la presencia de un cuerpo en una laguna ubicada dentro del predio del aeropuerto internacional de Resistencia.

Si bien hay diversas hipótesis, las causas de la muerte se confirmarán el próximo lunes cuando se le haga la autopsia al cuerpo de Cristian Solís. La fiscal Vanesa Fonteina declaró al diario Norte que en la escena “no se hallaron armas de fuego, cuchillo ni vainas servidas”.

En el lugar también fue encontrada una motocicleta, a 500 metros de dónde se situó el cuerpo de la víctima. Fuentes policiales confirmaron que la ropa del cuerpo y el vehículo coinciden con las de Cristian Solís.

Qué pasó con Cristian Solís

Según reveló su madre, Susana Campos, el 29 de noviembre -un día antes de que desaparezca- Cristian Solís realizó una denuncia ante la policía por el abuso de su hijo de tres años y ese pudo haber sido el desencadenante de su desaparición.

Campos, quien también hizo la denuncia por la desaparición de Solís, explicó que el mismo 29 de noviembre su hijo había tenido una discusión con su ex mujer, la madre del niño.

“El tiene un hijo de tres años que una semana está con nosotros y una semana con su mamá y el 29 se peleó con la actual pareja (de la mamá de su nene) porque el chico dice que fue abusado y se hizo una denuncia ante la policía”, explicó la mujer.

Tanto la madre de Cristian como Araceli, la hermana, sospechan que desapareció luego de haber discutido con su exesposa. “Tenemos la sospecha de que el martes, el día que desapareció, Cristian fue a la casa de su ex mujer. Dejó todo prendido en su habitación, televisión, dejó su celular y su billetera y salió en la moto en dirección a la casa de ella”, contó Araceli.

El mensaje que había publicado la madre de Cristian Solís en su facebook personal. (Foto: Facebook).

La familia sospecha que “pudo haber ido de nuevo a esa casa, volvieron a discutir y pasó algo porque no puede ser que desaparezca”. “El 30 a las 10 de la noche me dijo que iba a la casa de un amigo iba a tres cuadras y no supimos más nada de él”, dijo Susana Ocampos.

Qué dice la fiscalía sobre la muerte de Cristian Solís

A pesar de las versiones sobre la muerte del joven de 27 años, la fiscal Vanesa Fonteina remarcó que los resultados de la autopsia serán los que determinan cómo murió Cristian Solís. Asimismo, reveló que investigan “una posible muerte violenta”.

En cuanto a los datos de Solís, Fonteina explicó: “La moto está a su nombre y falta que su familia reconozca la ropa para confirmar. Y deberemos esperar la extracción de muestras”.

El próximo lunes le realizarán la autopsia al cuerpo, y allí se determinarán los pasos a seguir en la causa. Por lo pronto, no se pidió la detención de ninguno de los “sospechosos” que mencionó la familia.