Encuentran asesinada a una mujer en su local comercial y buscan al femicida

Una mujer de 65 años fue asesinada en el interior de su local comercial de la ciudad de Tartagal, en el norte salteño, y su cuerpo, que fue hallado el viernes, presenta lesiones de arma blanca, por lo que los investigadores buscan a un sospechoso, informaron fuentes judiciales y policiales.

La víctima, identificada como Susana Zerpa, fue hallada dentro de su comercio, en la calle Güemes, de la ciudad de Tartagal, 365 kilómetros al norte de la capital salteña.



El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, tomó intervención en el caso, por lo que se presentó en el lugar del hallazgo del cuerpo, que presentaba heridas realizadas con un arma blanca.

Allí, dispuso el trabajo de personal de Criminalística de la Policía de Salta y el cumplimiento de distintos peritajes para determinar lo que sucedió con Zerpa.



También trabajó en el lugar personal de bomberos y el médico legal.



Los resultados obtenidos de las primeras diligencias solicitadas por el fiscal permitieron establecer que la mujer fue víctima de una muerte violenta, aunque por el momento no se dieron detalles de la causa del crimen.

Investigación

Vega informó que la muerte de Zerpa se investiga como un femicidio y detalló que aún no se produjeron detenciones en el marco de la causa, aunque se trabaja intensamente en la búsqueda de un sospechoso.



Además, los voceros precisaron que la data y la causa del fallecimiento se conocerán cuando se le realice la autopsia correspondiente, en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Orán, una vez cumplimentados los protocolos sanitarios vigentes.



Asimismo, precisaron que la mujer no había regresado la noche de este jueves a su domicilio, ubicado en el barrio Mataderos, por lo que una vecina se presentó ante la Comisaría 42, de Tartagal, donde expresó que no veía a Zerpa desde el día anterior.



Por ello, efectivos policiales se trasladaron al local comercial de la víctima, dedicado a la venta de insumos de pastelería, y escucharon música en alto volumen en el interior.



Al no obtener respuesta a los llamados, los policías ingresaron al local y hallaron el cuerpo sin vida de la mujer, sobre un charco de sangre, por lo que de inmediato se activó el protocolo para preservar el escenario del hecho y de dio intervención al fiscal.