Tragedia: un peatón murió tras ser atropellado en Puerta de Corral Quemado

Un siniestro vial fatal ocurrido en la Ruta Provincial N° 137, en cercanías del cementerio de la localidad de Corral Quemado, departamento Belén, dejó como saldo la muerte de un hombre de 63 años que caminaba por la calzada cuando fue embestido por una camioneta.

La víctima fue identificada como Rómulo Isidro Cruz, de 63 años, quien falleció en el acto como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el impacto. El episodio motivó la intervención de efectivos de la Subcomisaría de Corral Quemado y de peritos de la División Criminalística de la Unidad Regional N° 3, que llevaron adelante las actuaciones de rigor.

De acuerdo con la información difundida, el vehículo involucrado fue una camioneta Chevrolet S-10 de color gris, conducida por José Luis Burgoa Méndez, de 58 años. En el rodado viajaban también Hernán Luis Burgoa Marquina, de 31 años, y Eduardo Gabriel Velazco, de 43.

Las circunstancias en las que se produjo el atropello todavía no fueron establecidas. Por ese motivo, las actuaciones se orientan a documentar lo ocurrido y reunir los elementos necesarios para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Quiénes viajaban en la camioneta

La información oficial identifica a José Luis Burgoa Méndez como el conductor de la Chevrolet S-10 gris que circulaba por la Ruta Provincial N° 137. Lo acompañaban Hernán Luis Burgoa Marquina y Eduardo Gabriel Velazco.

Según los datos conocidos, durante la circulación por ese tramo de la ruta, el vehículo embistió a Rómulo Isidro Cruz, quien se encontraba caminando por la calzada. El impacto le provocó lesiones de tal gravedad que murió en el lugar. Hasta el momento, no se precisaron otros detalles sobre la mecánica del siniestro ni sobre las circunstancias inmediatamente anteriores al choque. La información disponible señala que las causas se encuentran bajo investigación, por lo que no corresponde establecer una explicación definitiva sobre cómo se produjo el episodio.

Intervención de la Subcomisaría y de Criminalística

Tras el siniestro, efectivos de la Subcomisaría de Corral Quemado intervinieron en el procedimiento y realizaron las actuaciones correspondientes. También participaron peritos de la División Criminalística de la Unidad Regional N° 3, convocados para desarrollar las tareas técnicas vinculadas con el hecho.

La intervención de personal especializado forma parte de las diligencias de rigor ante un episodio vial con consecuencias fatales. Las actuaciones permiten documentar las circunstancias conocidas y reunir elementos que puedan contribuir a establecer cómo se produjo el atropello.

El trabajo de los efectivos policiales y de los peritos se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, que tiene a su cargo la intervención judicial en el caso.

La Fiscalía de la Tercera Circunscripción

La Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, a cargo de la doctora Lía Melina Ayala, dispuso las directivas bajo las cuales se desarrollaron las actuaciones de rigor.

La intervención judicial se suma al trabajo realizado por la Subcomisaría de Corral Quemado y los peritos de la División Criminalística de la Unidad Regional N° 3. Estos organismos quedaron vinculados al procedimiento destinado a esclarecer el siniestro registrado en inmediaciones del cementerio de la localidad.