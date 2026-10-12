Fuerte choque en el cruce de Ruta Provincial n° 1 y Polcos: hay tres heridos

Un siniestro vial registrado a las 06:15 en la intersección de la Ruta Provincial N° 1 y la calle Hermanas Villagrán, en jurisdicción de la Comisaría de Villa Dolores, dejó como saldo personas lesionadas y motivó la intervención de los servicios de emergencia y de personal especializado en las tareas periciales.

De acuerdo con la información suministrada, el hecho tuvo como protagonistas a dos automóviles: un Chevrolet Astra de color bordó, conducido por Pedro Matías Carrizo, de 46 años, y un Volkswagen Gol Power de color gris, al mando de Fernando Ariel Ojeda, de 38 años, quien viajaba acompañado por Tatiana Zalazar, de 21 años, y Ayelen Zalazar, de 20.

Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron en el mencionado cruce. Las circunstancias en las que se produjo el impacto deberán ser establecidas a partir de las actuaciones correspondientes, ya que la información disponible no precisa cómo se originó la maniobra que derivó en el choque.

Los lesionados

Como consecuencia del siniestro, los ocupantes del Volkswagen Gol Power resultaron lesionados y debieron recibir asistencia médica. Ante esta situación, intervinieron facultativos médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes brindaron atención a las personas afectadas.

En tanto, el otro vehículo involucrado en la colisión era el Chevrolet Astra bordó conducido por Pedro Matías Carrizo, de 46 años. El hecho quedó bajo las actuaciones correspondientes a la jurisdicción policial de Villa Dolores.

Intervención del Precinto Judicial N° 11

Tras el choque, se dispuso la intervención de peritos de la Dirección General de Criminalística, encargados de realizar las tareas técnicas vinculadas con el siniestro, junto con sumariantes del Precinto Judicial N° 11.

La participación de los especialistas se enmarca en las actuaciones destinadas a documentar lo ocurrido y reunir elementos que permitan esclarecer las circunstancias de la colisión.