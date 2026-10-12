Operativos en Capital y el interior: cinco arrestados y 27 vehículos secuestrados

Numerarios policiales continúan desarrollando operativos de seguridad en distintos puntos de la Capital y del interior de Catamarca, mediante recorridos preventivos, controles vehiculares e identificación de personas en sus respectivas jurisdicciones.

Los procedimientos contaron con la participación de efectivos de distintas dependencias policiales y unidades especializadas, que trabajaron de manera conjunta en las tareas de prevención y control. El despliegue comprendió sectores de la Capital, San Isidro, en el departamento Valle Viejo, y las jurisdicciones correspondientes a las Comisarías Departamentales de Santa María y Tinogasta.

De acuerdo con la información oficial, las acciones estuvieron orientadas a realizar controles en la vía pública, verificar la circulación de vehículos e identificar a las personas en las zonas comprendidas por los operativos. Como resultado de estas intervenciones, los uniformados arrestaron a cinco personas de sexo masculino, todas mayores de edad, y procedieron al secuestro de un automóvil por alcoholemia positiva y de 26 motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

En todos los casos se labraron las actuaciones correspondientes. Además, se confeccionaron las actas de infracción relacionadas con las motocicletas cuyos conductores incumplieron las disposiciones de tránsito y las normas establecidas en el Código de Faltas de la Provincia.

Quiénes participar del operativo

El despliegue reunió a efectivos de diversas comisarías y grupos operativos, tanto de la Capital como del interior provincial. La intervención conjunta abarcó distintas jurisdicciones y contó con la participación de personal especializado en tareas preventivas y de control motorizado.

Entre las dependencias policiales que intervinieron se encuentran las siguientes:

En la Capital: Seccionales Tercera, Cuarta, Sexta, Décima, Décima Primera y Décima Segunda.

En Valle Viejo: efectivos de San Isidro.

En el interior provincial: Comisarías Departamentales de Santa María y Tinogasta.

A estas dependencias se sumaron integrantes de diferentes cuerpos y grupos operativos que participaron de los recorridos y controles.

En particular, intervinieron efectivos de los Cuerpos de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa), de la Guardia Infantería Femenino (FÉNIX), de los Grupos de Acción Motorizada (GAM-Pampa) y de Prevención Motorizada (GPM-Santa María).

Cinco mayores de edad fueron arrestados

Uno de los resultados de los procedimientos fue el arresto de cinco hombres mayores de edad. Según la información difundida, tras estas intervenciones se labraron las actuaciones de rigor correspondientes.

El reporte oficial no precisó las identidades de las personas arrestadas ni detalló las circunstancias particulares que motivaron cada procedimiento. Por ese motivo, los datos disponibles se limitan a confirmar la cantidad de hombres involucrados y su condición de mayores de edad.

Los arrestos se enmarcaron en el conjunto de medidas desplegadas por los efectivos policiales durante los recorridos preventivos y los controles realizados en Capital y en distintas localidades del interior provincial.

En paralelo, los uniformados llevaron adelante controles vehiculares que derivaron en el secuestro de automotores y motocicletas por diferentes motivos. Estas actuaciones incluyeron la intervención administrativa correspondiente y la remisión de los rodados a las dependencias o espacios municipales establecidos.

Un automóvil con alcoholemia positiva

Entre los vehículos retirados de circulación se encuentra un automóvil cuyo conductor registró alcoholemia positiva, de acuerdo con el parte policial. El procedimiento derivó en el secuestro del rodado. La información oficial no especificó la marca, el modelo del automóvil ni el resultado numérico del control de alcoholemia.

El caso formó parte de los controles vehiculares efectuados durante los operativos, en los que los efectivos verificaron las condiciones de circulación y el cumplimiento de las disposiciones correspondientes.

La alcoholemia positiva fue el motivo informado para el secuestro de ese automóvil, mientras que las motocicletas retiradas de circulación estuvieron vinculadas con infracciones a la normativa nacional de tránsito y al Código de Faltas provincial.

Secuestraron 26 motocicletas

El mayor número de vehículos secuestrados correspondió a motocicletas. En total, los efectivos retiraron de circulación 26 rodados de distintas marcas y cilindradas, debido a que sus conductores infringieron disposiciones de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y del Código de Faltas de la Provincia.

Tras constatar las infracciones, el personal policial labró las actas correspondientes y dispuso la remisión de los vehículos a las dependencias policiales y a los corralones municipales pertinentes. Las actuaciones se ajustaron a los procedimientos establecidos para este tipo de intervenciones, según la información difundida.

Los resultados vinculados con los vehículos fueron los siguientes:

Un automóvil: secuestrado por alcoholemia positiva.

26 motocicletas: de distintas marcas y cilindradas, secuestradas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y al Código de Faltas de la Provincia.

Actas de infracción: labradas por el personal interviniente.

Destino de los rodados: dependencias policiales y corralones municipales correspondientes.

En conjunto, los procedimientos derivaron en el secuestro de 27 vehículos, entre el automóvil y las 26 motocicletas.