Seguirá detenido un sujeto acusado de amenazar, agredir y robarle a su ex

La investigación por un presunto episodio de violencia contra una mujer en Belén tuvo un nuevo avance judicial luego de que el juez de Control de Garantías, Oreste Miguel Piovano, resolviera mantener la detención de un hombre imputado por varios delitos que habrían sido cometidos contra su expareja.

La medida fue adoptada a partir del pedido formulado por la fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Belén, Lía Melina Ayala, quien solicitó que se confirmara la detención del acusado en el marco de la causa.

La imputación comprende los delitos de violación de domicilio y desobediencia judicial en concurso ideal, amenazas simples, lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja y robo, estos últimos hechos encuadrados, junto con el conjunto de los delitos atribuidos, en un concurso real y en calidad de autor, según la calificación informada.

Durante la audiencia, tanto la representante del Ministerio Público Fiscal como el defensor expusieron ante el magistrado los fundamentos de sus respectivos planteos. Una vez concluidas las intervenciones de las partes, Piovano resolvió hacer lugar a la solicitud de la Fiscalía y disponer que el imputado continúe detenido.

La identidad del hombre no fue difundida con el objetivo de resguardar la identidad y la intimidad de la víctima, una decisión que busca preservar sus datos personales en el marco de la investigación judicial.

El episodio investigado habría ocurrido en una vivienda de Belén

De acuerdo con la hipótesis sostenida por la Fiscalía, los hechos bajo investigación habrían ocurrido el 23 de octubre de 2026, alrededor de las 21:40, en una vivienda de la ciudad de Belén.

Siempre según la reconstrucción fiscal, el hombre habría ingresado sin autorización al domicilio de su expareja. Una vez dentro de la vivienda, presuntamente la habría amenazado y agredido físicamente mediante empujones y un golpe de puño.

Como consecuencia de la agresión denunciada, la mujer habría caído sobre una bicicleta y sufrido lesiones leves en una rodilla y un brazo. Las heridas fueron constatadas mediante un examen médico, de acuerdo con los datos incorporados a la información del caso.

La secuencia investigada incluye, además, un presunto episodio de robo. Según la hipótesis de la Fiscalía, el imputado le habría quitado el teléfono celular de las manos a la mujer mediante el uso de la fuerza y posteriormente se habría retirado del lugar en una motocicleta, llevándose el dispositivo.

Una causa que reúne varios delitos en una misma investigación

Los hechos descriptos por la Fiscalía integran una investigación en la que se atribuyen al acusado distintas conductas, desde el presunto ingreso no autorizado a una vivienda y las amenazas hasta las lesiones leves calificadas por el vínculo de pareja y la sustracción del teléfono celular.

La calificación legal también contempla la desobediencia judicial, además de la violación de domicilio, en concurso ideal, mientras que el resto de los delitos atribuidos se encuentra comprendido en el concurso real, en calidad de autor.

En este contexto, la resolución de Oreste Miguel Piovano respondió al planteo formulado por la fiscal Lía Melina Ayala durante la audiencia de control de garantías. Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa, el juez decidió mantener la detención del imputado.