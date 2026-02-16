Escándalo y detención: un hombre agredió a su sobrino y realizó actos obscenos frente a niños

La tranquilidad nocturna en el sector sur de la ciudad se vio gravemente alterada por un episodio de violencia y conductas delictivas que requirió una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad. Los hechos, que se desarrollaron en un clima de alta tensión vecinal, culminaron con la intervención del personal policial para frenar el accionar errático de un individuo que puso en riesgo tanto la integridad de sus propios allegados como la tranquilidad de los menores de la zona.

Intervención policial ante exhibiciones en la vía pública

El despliegue de las fuerzas de seguridad se inició exactamente a las 21:55 de la noche de ayer, cuando el sistema de emergencias SAE-911 emitió un requerimiento de urgencia para el personal de la Comisaría Novena. Los efectivos se desplazaron hacia el corazón del barrio San Antonio Sur, donde se reportaba la presencia de un hombre con comportamientos inapropiados en plena calle. Al arribar al lugar de los hechos, los uniformados procedieron a la aprehensión de un hombre de 37 años de edad, quien fue señalado por testigos presenciales por haber realizado exhibiciones obscenas a un grupo de menores de edad que se encontraban en la vía pública en ese momento.

La captura del sujeto se realizó bajo un clima de marcada indignación por parte de los residentes, quienes alertaron sobre la peligrosidad de que este tipo de conductas se manifestaran frente a niños y adolescentes del sector. La rápida llegada del móvil policial fue determinante para asegurar al sospechoso y evitar que la situación escalara hacia un linchamiento o enfrentamientos mayores con los vecinos del barrio, quienes se encontraban conmocionados por lo ocurrido.

Antecedentes de violencia familiar y daños materiales

Sin embargo, la investigación técnica posterior reveló que la conducta delictiva del hombre había comenzado momentos antes de su exposición pública. Según los datos recabados por las autoridades, el ahora detenido se habría presentado previamente en el domicilio de su hermana, una mujer de 38 años de edad, donde desató un violento altercado. En el interior de la vivienda, el individuo habría intentado agredir físicamente con un elemento contundente a su hijo mayor de edad, sobrino del agresor, en lo que representa un claro hecho de violencia intrafamiliar.

Tras el fallido intento de agresión física contra su familiar, el hombre procedió a descargar su furia contra la propiedad, provocando diversos daños materiales en el inmueble. Esta secuencia de violencia previa fue la que antecedió a su salida a la calle, donde continuó con sus conductas transgresoras frente a los menores del barrio. La gravedad del cuadro delictivo motivó que el personal actuante invitara formalmente a la mujer y a los progenitores de los menores damnificados a radicar las denuncias penales correspondientes en las sedes de la Unidad Judicial N° 9.

Actualmente, el sujeto ha quedado alojado en la dependencia policial y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Desde el organismo judicial ya se han impartido las directivas y medidas procesales a adoptar para esclarecer la totalidad de los cargos, que incluyen exhibiciones obscenas, intento de agresión y daños, mientras se evalúa la situación legal del aprehendido y su posible peligrosidad para la convivencia social y familiar en el sector sur.