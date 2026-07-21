Estafada: denunció que le sacaron más de $300 mil de su cuenta bancaria

Una joven de 25 años, identificada como Romelia Argentina Ibarra, denunció ante la Comisaría de Esquiú una presunta transferencia bancaria que aseguró no haber realizado. De acuerdo con la información consignada en la denuncia, la mujer, con domicilio en el departamento La Paz, se presentó durante la jornada en la sucursal Recreo del Banco de la Nación Argentina con el objetivo de consultar un inconveniente relacionado con la aplicación BNA+.

Fue en ese contexto cuando tomó conocimiento de que desde su cuenta bancaria se habría realizado una transferencia por una suma de $346.000.

La operación habría sido efectuada el día 8 de julio de 2026. Sin embargo, la denunciante manifestó desconocer completamente el movimiento y aseguró que no había realizado dicha transferencia.

Un movimiento por $346.000

Según consta en la presentación, la operación bancaria se habría concretado mediante una transferencia cuya cuenta de destino no fue especificada en la denuncia.

La mujer afirmó que desconocía totalmente el movimiento registrado en su cuenta bancaria, por lo que decidió realizar la denuncia correspondiente contra autores desconocidos.

Tras la presentación realizada en sede policial, tomó conocimiento del caso la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial de Recreo, a cargo de la Dra. Graciela Jorgelina Sobh. La intervención de la fiscalía se produjo luego de que la denunciante informara sobre la transferencia que, según su declaración, no había autorizado ni realizado.

El caso quedó así bajo conocimiento de la Justicia, mientras la denuncia apunta a determinar las circunstancias en las que se produjo el movimiento bancario informado.

La situación fue advertida por la denunciante cuando concurrió a la sucursal del Banco Nación en Recreo para consultar un problema relacionado con la aplicación BNA+. La consulta derivó en el descubrimiento de una operación por $346.000 registrada el 8 de julio, cuyo origen y destino no fueron reconocidos por la titular de la cuenta.

La presentación policial fue realizada a las 19:30, según consta en la información correspondiente a la Comisaría Esquiú. El hecho fue caratulado en la denuncia contra autores desconocidos, dado que la denunciante manifestó desconocer quién habría realizado la operación.