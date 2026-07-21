La mamá del nene parecido a Loan en Paraguay se presentó con su hijo en una comisaría

La posibilidad de que un niño visto en Paraguay pudiera ser Loan Danilo Peña, desaparecido desde el 13 de junio de 2024, quedó finalmente descartada luego de que la madre del menor se presentara junto a su hijo en una dependencia policial de la provincia de Formosa para acreditar su identidad.

El episodio se originó a partir de la difusión de imágenes de un niño con rasgos físicos muy similares a los de Loan, situación que generó una fuerte repercusión y motivó una serie de actuaciones por parte de las fuerzas de seguridad de Paraguay y de Argentina.

Sin embargo, la investigación concluyó que todo se trató de una confusión. El menor, un niño formoseño llamado Ramiro, concurrió este lunes junto a sus padres a una comisaría de Formosa, donde presentaron su Documento Nacional de Identidad y la partida de nacimiento, documentación que permitió corroborar su identidad.

La Policía de Clorinda también realizó un cotejo de huellas dactilares, dispuesto por un juez como última medida de prueba, con el objetivo de despejar definitivamente cualquier duda sobre el caso.

La confirmación de Interpol Paraguay

El encargado de brindar detalles sobre la investigación fue el comisario Juan Fretes, de Interpol Paraguay, quien confirmó que el niño observado en Paraguay no era Loan Danilo Peña.

Fretes explicó que el menor se llama Ramiro, tal como él mismo había manifestado durante la entrevista que posteriormente se difundió y dio origen a la confusión. Según indicó el funcionario, la documentación presentada por los padres permitió descartar cualquier vínculo con el niño correntino buscado desde hace poco más de dos años.

Además, señaló que la madre decidió presentarse voluntariamente luego de observar las publicaciones que comenzaron a circular tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales.

De acuerdo con lo informado por Fretes, la mujer acudió a la Subcomisaría 1° de Mayo de Clorinda para aclarar que la única coincidencia existente era el parecido físico entre su hijo y Loan.

El origen de la confusión

La propia madre del niño explicó cómo se produjo la situación que terminó generando la intervención de las autoridades. Según relató, el sábado había concurrido junto a su hijo a la Expo de Mariano Roque Alonso, muy cerca de Asunción, donde Ramiro participó de una breve entrevista que fue transmitida en vivo.

La difusión de esas imágenes hizo que numerosas personas advirtieran un notable parecido físico entre el niño y Loan Danilo Peña, lo que dio lugar a múltiples publicaciones y a la posterior intervención de las fuerzas policiales.

A partir de esas versiones comenzaron distintas verificaciones destinadas a establecer si efectivamente podía tratarse del niño desaparecido en Corrientes.

La investigación y las pericias realizadas

Aunque la Policía Nacional de Paraguay descartó rápidamente que el menor fuera Loan, las autoridades continuaron con distintas diligencias para confirmar plenamente esa conclusión.

En ese marco, se iniciaron actuaciones judiciales en Clorinda y un juez ordenó realizar el cotejo de huellas dactilares como última medida probatoria. Fretes explicó que el procedimiento se desarrolló en el marco de la colaboración y cooperación internacional entre ambos países.

El funcionario indicó que la Policía de Formosa aportó los datos necesarios para verificar la identidad del niño.

"Hicieron la verificación y todo está en orden, correcto", afirmó. Asimismo, destacó que las actuaciones se realizaron en pocas horas y que todas las medidas adoptadas estuvieron orientadas a esclarecer la situación.

Entre las pericias efectuadas mencionó:

Estudios biométricos faciales realizados por oficiales de Paraguay en el Centro de Inteligencia en Bogotá.

Análisis efectuados por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional de Paraguay.

Solicitud de un estudio biométrico a Interpol, en su sede de Lyon, a través de su base de datos biométricos.

De acuerdo con Fretes, en todos esos análisis se obtuvo un elevado índice de similitud entre Ramiro y Loan, circunstancia que justificó la apertura de la investigación. Finalmente, la presentación del niño junto a su madre, acompañada por la documentación correspondiente y las verificaciones realizadas por las autoridades, permitió cerrar el episodio y confirmar que no se trataba del menor buscado.

La desaparición de Loan

Loan Danilo Peña permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024. Ese día, durante la mañana, el niño fue junto a su padre hasta la zona conocida como El Algarrobal, donde reside su abuela Catalina.

En ese lugar se había organizado un almuerzo en honor a San Antonio de Padua, circunstancia que, según la información disponible, tanto Loan como su padre José desconocían. Después del almuerzo, Loan salió junto a otros chicos y tres adultos hacia una tapera ubicada a unos 600 metros del lugar con el propósito de buscar naranjas.

Cerca de las 14.00, su tío Bernardino Antonio Benítez llamó a su esposa, Laudelina Peña, para informarle que el niño "se perdió". Posteriormente, la investigación estableció que Loan fue alzado por alguien, mientras que los canes utilizados en la búsqueda detectaron su olor en dos vehículos pertenecientes al ex marino Carlos Guido Pérez y a su esposa, María Victoria Caillava.

El juicio continúa mientras la búsqueda sigue abierta

Mientras las autoridades descartaron la hipótesis surgida en Paraguay, el proceso judicial por la desaparición de Loan continúa su curso. La próxima semana seguirá el juicio oral contra siete personas, quienes están siendo juzgadas por la sustracción y el ocultamiento del niño.

Paralelamente, otras diez personas permanecen procesadas por haber intentado desviar la investigación que llevaba adelante el Juzgado Federal de Goya. Hasta el momento, ninguno de los acusados aceptó declarar ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Según lo previsto, el fallo del juicio podría conocerse recién a fines de este año. En forma paralela al desarrollo del debate oral, el Juzgado Federal de Goya mantiene abierto un legajo específico debido a que la búsqueda de Loan Danilo Peña continúa.